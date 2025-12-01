हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
F-15 से भी घातक! आसमान में छिपकर रडार गाइडेड मिसाइल से हमला, तुर्किए का ये खतरनाक 'घोस्ट जेट' बना दुश्मनों के लिए काल

तुर्किए के मानवरहित लड़ाकू विमान किजिलेएल्मा ने पहली बार हवा में उड़ते लक्ष्य को रडार-निर्देशित मिसाइल से गिराकर इतिहास रचा है. यह क्षमता पहले केवल उन्नत लड़ाकू विमानों में थी.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 01 Dec 2025 08:37 AM (IST)
तुर्किए ने फाइटर जेट तकनीक में ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है, जिसे अब तक सिर्फ दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों की क्षमता माना जाता था. तुर्किए के अनमैन्ड फाइटर जेट किजिलेएल्मा (Kizilelma) ने पहली बार हवा में उड़ते लक्ष्य को अपनी रडार-गाइडेड मिसाइल से सटीक निशाना बनाकर गिराया है. यह क्षमता अब तक केवल F-15 जैसे हाई-एंड फाइटर जेट्स में ही देखी जाती थी, लेकिन अब बिना पायलट वाले जंगी विमानों ने भी यह करिश्मा कर दिखाया है.

'Seen without being seen, strikes without being shot', यानी दुश्मन को देखते हुए खुद अदृश्य रहना और दूर से सटीक वार करना. किजिलेएल्मा ने इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह हकीकत में बदल दिया है. पहली बार किसी अनमैन्ड फाइटर जेट ने अपनी ऑनबोर्ड रडार से लक्ष्य खोजा, बियॉन्ड विज़ुअल रेंज (BVR) मिसाइल दागी और हवा में उड़ते टारगेट को ध्वस्त किया.

कैसे हुआ ये ऐतिहासिक टेस्ट?

यह टेस्ट तुर्किए के सीनोप समुद्री तट के पास स्थित फायरिंग रेंज में किया गया. किजिलेएल्मा ने अपने Aselsan Murad AESA रडार से तेज गति से उड़ रहे जेट-टारगेट को लॉक किया. इसके बाद जेट ने अपने विंग से Gokdogan एयर-टू-एयर मिसाइल लॉन्च की, जो सीधे लक्ष्य से टकराई. इस सफलता ने साफ कर दिया कि अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नया युग अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है.

किजिलेएल्मा के टॉप फीचर्स

  • अपने ऑनबोर्ड रडार सिस्टम से लक्ष्य को स्वायत्त रूप से ट्रैक करने की क्षमता.
  • बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) मिसाइल से सटीक और दूरस्थ हमला.
  • बेहद कम रडार सिग्नेचर- दुश्मन को देर से पता चलता है.
  • एयर-टू-एयर और एयर-टू-ग्राउंड दोनों प्रकार के मिशनों में सक्षम.
  • पांच F-15 के साथ एक ही समय में उड़ान भरने की क्षमता. हाई-एंड फाइटर जेट स्तर का प्रदर्शन.
  • पूरी तरह स्वदेशी – Baykar कंपनी द्वारा विकसित.

किजिलेएल्मा VS पारंपरिक फाइटर जेट- क्यों है गेमचेंजर?

किजिलेएल्मा सिर्फ ड्रोन नहीं, बल्कि फाइटर जेट जैसी क्षमताओं वाला उच्च-तकनीकी कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है. इसकी सबसे बड़ी ताकत है लो रडार सिग्नेचर+हाई स्पीड+ BVR अटैक, जो इसे पारंपरिक जेट्स से अलग और खतरनाक बनाता है.

आसमान में भविष्य के युद्ध का नया स्वरूप

किजिलेएल्मा का यह ऐतिहासिक टेस्ट सिर्फ तुर्किए के लिए उपलब्धि नहीं, बल्कि वैश्विक लड़ाकू रणनीति में क्रांति है. जब बिना पायलट वाला जेट F-15 जैसे हाई-क्लास जेट्स के साथ उड़ते हुए दुश्मन को हवा में ढेर कर सकता है, तो यह साबित करता है कि भविष्य का युद्ध पूरी तरह बदलने वाला है.

फिर मुश्किलों में शेख हसीना! 74 लोगों की मौत के मामले में नाम आया सामने, जानें क्या है 16 साल पुराना केस?

Published at : 01 Dec 2025 08:37 AM (IST)
Turkey Kizilelma Fighter Jet
Embed widget