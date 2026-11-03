आंध्र प्रदेश निकाय चुनाव: जगनमोहन रेड्डी ने CM पर लगाया चुनाव हथियाने का आरोप

आंध्र प्रदेश में निकाय चुनाव के रिजल्ट की अब जब कई हद तक तस्वीर साफ हो गई है. इसी बीच जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं.

जगनमोहन रेड्डी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए तंज भरे अंदाज में कहा कि बधाई हो, टीम चंद्रबाबू नायडू, पुलिस और राज्य चुनाव आयोग. आपने दिखा दिया कि चुनाव कैसे शानदार ढंग से जीता जाता है. यह सुनिश्चित करके कि विपक्ष को मुकाबला करने का मौका ही न मिले. हर चरण में पूरी प्रक्रिया में धांधली की गई.

Congratulations, Team @ncbn, Police, and SEC! You have demonstrated how to win an election spectacularly by ensuring that the opposition never gets a chance to compete! At every stage, the process was rigged: * Nomination: Hijacked! * Scrutiny: Hijacked! * Withdrawal: Hijacked! * Polling agents: Obstructed or Pulled Out! * Poll: Rigged! * Poll percentage: Manipulated! * Counting: Hijacked! You selected the candidates; the people never elected them! These are no longer elections but selections! The need for electoral reforms has never been more obvious! #CBNJungleRaj @ECISVEEP — YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) November 3, 2026

जगनमोहन रेड्डी ने काह कि नामांकन हथिया लिया गया. जांच हथिया ली गई. नाम वापसी हथिया ली गई. पोलिंग एजेंस रोके गए या बाहर निकाल दिए गए. मतदान धांधलीपूर्ण, मतदान प्रतिशत में हेरफेर किया गया. काउंटिंग को हथिया लिया गया. उम्मीदवारों का चयन आपने किया, जनता ने उन्हें कभी नहीं चुना. यह अब चुनाव नहीं, बल्कि चयन यानी सिलेक्शन है. चुनावी सुधारों की जरूरत आज जितनी साफ कभी नहीं दिखी.

काउंटिंग में किसका पलड़ा भारी?

इधर, बुधवार को जारी काउंटिंग में जो नतीजे सामने आए हैं, उसके मुताबिक, 3,942 वार्डों में से 1937 के रिजल्ट जारी हो चुके हैं. इनमें एनडीए को कुल 1,724 सीट मिली है. टीडीपी को 1,427, जनसेवा पार्टी को 216, भाजपा को 81, वाईएसआरसीपी को 185 सीटें मिली हैं. वहीं, वाम मोर्चे को 6 सीटें मिली हैं. इनमें माकपा को 3, और भाकपा को 3 सीटें मिली है. वहीं, निर्दलीय 22 सीटों पर जीते हैं.

1 नवंबर को 92 शहरी निकायों में वोटिंग हुई थी. आंध्रप्रदेश में 100 शहरी निकाय है. इनमें 13 नगर निगम, 77 नगरपालिकाएं और 10 नगर पंचायतें शामिल हैं. इनमें से 8 निकायो के अध्यक्ष और सभी वार्ड सदस्यों का चुनाव निर्विरोद हो चुका था. ऐसे में बाकी 92 निकायों में मतदान कराया गया. इन सभी के 3,942 वार्डों के नतीजे घोषित हो रहे हैं. चुनाव अधिकारियों का कहना है कि सभी सीटों के नतीजे दे रात को घोषित कर दिए जाएंगे.