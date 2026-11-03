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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआंध्र प्रदेश निकाय चुनाव: जगनमोहन रेड्डी ने CM पर लगाया चुनाव हथियाने का आरोप

आंध्र प्रदेश निकाय चुनाव: जगनमोहन रेड्डी ने CM पर लगाया चुनाव हथियाने का आरोप

आंध प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद अब जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर चुनाव धांधली के गंभीर आरोप मढ़े हैं. निकाय चुनावों में एनडीए को एकतरफा बढ़त मिली है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 03 Nov 2026 07:57 PM (IST)
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आंध्र प्रदेश में निकाय चुनाव के रिजल्ट की अब जब कई हद तक तस्वीर साफ हो गई है. इसी बीच जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं.

जगनमोहन रेड्डी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए तंज भरे अंदाज में कहा कि बधाई हो, टीम चंद्रबाबू नायडू, पुलिस और राज्य चुनाव आयोग. आपने दिखा दिया कि चुनाव कैसे शानदार ढंग से जीता जाता है. यह सुनिश्चित करके कि विपक्ष को मुकाबला करने का मौका ही न मिले. हर चरण में पूरी प्रक्रिया में धांधली की गई.

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जगनमोहन रेड्डी ने काह कि नामांकन हथिया लिया गया. जांच हथिया ली गई. नाम वापसी हथिया ली गई. पोलिंग एजेंस रोके गए या बाहर निकाल दिए गए. मतदान धांधलीपूर्ण, मतदान प्रतिशत में हेरफेर किया गया. काउंटिंग को हथिया लिया गया. उम्मीदवारों का चयन आपने किया, जनता ने उन्हें कभी नहीं चुना. यह अब चुनाव नहीं, बल्कि चयन यानी सिलेक्शन है. चुनावी सुधारों की जरूरत आज जितनी साफ कभी नहीं दिखी. 

काउंटिंग में किसका पलड़ा भारी? 

इधर, बुधवार को जारी काउंटिंग में जो नतीजे सामने आए हैं, उसके मुताबिक, 3,942 वार्डों में से 1937 के रिजल्ट जारी हो चुके हैं. इनमें एनडीए को कुल 1,724 सीट मिली है. टीडीपी को 1,427, जनसेवा पार्टी को 216, भाजपा को 81, वाईएसआरसीपी को 185 सीटें मिली हैं. वहीं, वाम मोर्चे को 6 सीटें मिली हैं. इनमें माकपा को 3, और भाकपा को 3 सीटें मिली है. वहीं, निर्दलीय 22 सीटों पर जीते हैं. 

1 नवंबर को 92 शहरी निकायों में वोटिंग हुई थी. आंध्रप्रदेश में 100 शहरी निकाय है. इनमें 13 नगर निगम, 77 नगरपालिकाएं और 10 नगर पंचायतें शामिल हैं. इनमें से 8 निकायो के अध्यक्ष और सभी वार्ड सदस्यों का चुनाव निर्विरोद हो चुका था. ऐसे में बाकी 92 निकायों में मतदान कराया गया. इन सभी के 3,942 वार्डों के नतीजे घोषित हो रहे हैं. चुनाव अधिकारियों का कहना है कि सभी सीटों के नतीजे दे रात को  घोषित कर दिए जाएंगे. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 03 Nov 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
Andhra Pradesh Jagan Mohan Reddy Chandra Babu Naidu
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