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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘21वीं सदी में सैन्य तैयारियां’, दिल्ली डिफेंस डॉयलॉग में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

‘21वीं सदी में सैन्य तैयारियां’, दिल्ली डिफेंस डॉयलॉग में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदम और पूरी दुनिया के साथ सहयोग के मौके बढ़ने पर जोर दिया.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 03 Nov 2026 07:27 PM (IST)
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21वीं सदी की सैन्य तैयारियों, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक युद्ध के बीच अंतर के साथ भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि आज के वक्त में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक युद्ध के बीच का अंतर धुंधला होता जा रहा है. 21वीं सदी में सैन्य तैयारियों को तकनीकी तैयारियों से अलग नहीं रखा जा सकता है और आत्मनिर्भरता को तकनीकी संप्रभुता हासिल करने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार (3 नवंबर, 2026) को नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली डिफेंस डायलॉग के तीसरे संस्करण को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदम और पूरी दुनिया के साथ सहयोग के मौके बढ़ने पर जोर दिया.

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2047 को लेकर हमारा लक्ष्य महत्वाकांक्षी होना चाहिए- राजनाथ सिंह 

राजनाथ सिंह ने कहा, ‘भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में कोशिशें दुनिया के साथ बेहतर जुड़ाव और सहयोग का अवसर प्रदान करती है. सहयोग के बिना आत्मनिर्भरता हमारी तकनीकी संभावनाओं को सीमित कर सकती है. 2047 को ध्यान में रखते हुए डिफेंस सेक्टर में हमारा लक्ष्य महत्वाकांक्षी होना चाहिए.’

सिर्फ निवेश करने से क्षमताएं विकसित नहीं होतीं- राजनाथ सिंह

न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘ऐसी क्षमताएं सिर्फ तकनीक या मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में निवेश करने से विकसित नहीं होतीं. इसके लिए सही संस्थागत माहौल, अनुकूल नीतियां और जवाबदेह प्रक्रियाओं की भी जरूरत होती है. यहीं पर डिफेंस सेक्टर मे सुधारों की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है.’

उन्होंने कहा, ‘सुधारों का उद्देश्य ऐसी संस्थाओं, प्रक्रियाओं और क्षमताओं का निर्माण और उनका विकास करना है, जो देश की जरूरतों के अनुरूप काम कर सकें. पिछले एक दशक में भारत ने सुधारों के जरिए अपने घरेलू रक्षा औद्योगिक बेस को मजबूत करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है. सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के विस्तार के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की है.’ 

यह भी पढ़ेंः ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, मीडिया ट्रायल पर रोक वाली याचिका खारिज

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 03 Nov 2026 07:28 PM (IST)
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