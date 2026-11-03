‘21वीं सदी में सैन्य तैयारियां’, दिल्ली डिफेंस डॉयलॉग में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21वीं सदी की सैन्य तैयारियों, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक युद्ध के बीच अंतर के साथ भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि आज के वक्त में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक युद्ध के बीच का अंतर धुंधला होता जा रहा है. 21वीं सदी में सैन्य तैयारियों को तकनीकी तैयारियों से अलग नहीं रखा जा सकता है और आत्मनिर्भरता को तकनीकी संप्रभुता हासिल करने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार (3 नवंबर, 2026) को नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली डिफेंस डायलॉग के तीसरे संस्करण को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदम और पूरी दुनिया के साथ सहयोग के मौके बढ़ने पर जोर दिया.

2047 को लेकर हमारा लक्ष्य महत्वाकांक्षी होना चाहिए- राजनाथ सिंह

News Alert! Difference between conventional and unconventional warfares becoming increasingly blurred: Rajnath at Delhi Defence Dialogue Military preparedness in 21st century can't be separated from technological preparedness: Rajnath Singh Self-reliance without collaboration may limit our technological horizons: Rajnath Aatmanirbharta must be understood as a quest for technology sovereignty: Rajnath — Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2026

राजनाथ सिंह ने कहा, ‘भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में कोशिशें दुनिया के साथ बेहतर जुड़ाव और सहयोग का अवसर प्रदान करती है. सहयोग के बिना आत्मनिर्भरता हमारी तकनीकी संभावनाओं को सीमित कर सकती है. 2047 को ध्यान में रखते हुए डिफेंस सेक्टर में हमारा लक्ष्य महत्वाकांक्षी होना चाहिए.’

सिर्फ निवेश करने से क्षमताएं विकसित नहीं होतीं- राजनाथ सिंह

Delhi: Speaking at the 'Delhi Defence Dialogue 2026', Union Defence Minister Rajnath Singh says, "...The purpose of reforms is to create and improve institutions, processes and capabilities that are responsive to the requirements of the nation. Over the past decade, India has made considerable progress in strengthening its domestic defence industrial base through reforms..." — IANS (@ians_india) November 3, 2026

न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘ऐसी क्षमताएं सिर्फ तकनीक या मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में निवेश करने से विकसित नहीं होतीं. इसके लिए सही संस्थागत माहौल, अनुकूल नीतियां और जवाबदेह प्रक्रियाओं की भी जरूरत होती है. यहीं पर डिफेंस सेक्टर मे सुधारों की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है.’

उन्होंने कहा, ‘सुधारों का उद्देश्य ऐसी संस्थाओं, प्रक्रियाओं और क्षमताओं का निर्माण और उनका विकास करना है, जो देश की जरूरतों के अनुरूप काम कर सकें. पिछले एक दशक में भारत ने सुधारों के जरिए अपने घरेलू रक्षा औद्योगिक बेस को मजबूत करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है. सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के विस्तार के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की है.’

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