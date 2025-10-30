हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापश्चिम बंगाल: भर्ती घोटाला मामले में ED की कार्रवाई, कोलकाता के 7 अड्डों पर छापेमारी, 3 करोड़ कैश बरामद

पश्चिम बंगाल: भर्ती घोटाला मामले में ED की कार्रवाई, कोलकाता के 7 अड्डों पर छापेमारी, 3 करोड़ कैश बरामद

ED की कोलकाता जोनल टीम ने भर्ती घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता और उसके आसपास 7 जगहों पर छापेमारी की. इस दौरान ED ने कई कंपनियों और आरोपियों के घरों की तलाशी ली.

By : मनोज वर्मा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 30 Oct 2025 09:42 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में म्युनिसिपैलिटी भर्ती घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. ED की कोलकाता जोनल टीम ने 28 और 29 अक्टूबर को कोलकाता और उसके आसपास 7 जगहों पर छापेमारी की. इस दौरान ED ने कई कंपनियों और आरोपियों के घरों की तलाशी ली.

जिन जगहों पर छापे मारे गए उनमें Radiant Enterprise Pvt. Ltd., Garodia Securities Ltd., Jeet Construction and Consultants जैसी कंपनियों के दफ्तर और उनके डायरेक्टर्स/प्रमोटर्स के घर शामिल हैं. जांच के दौरान ED को बड़ी मात्रा में कैश करीब 3 करोड़ रुपये, कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले हैं.

ED की जांच में कई अहम खुलासे

ED को जांच में पता चला है कि इस भर्ती घोटाले में शामिल मुख्य आरोपियों ने घूस से कमाए गए पैसे को फर्जी कंपनियों के जरिए 'बोगस सर्विसेज' दिखाकर व्हाइट मनी में बदला. दरअसल, कुछ कंपनियों के नाम पर फर्जी काम दिखाकर इनकम को लीगल बनाया जा रहा था.

इससे पहले इस मामले में 10 अक्टूबर 2025 को ED ने 13 जगह छापेमारी की थी, जिसमें पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी विधायक सुजीत बोस (Minister of Fire & Emergency Services) के दफ्तर और घर भी शामिल थे. उस कार्रवाई में 45 लाख रुपये कैश और कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए थे.

गैरकानूनी तरीके से भर्ती घोटाला

ED ने ये केस CBI की FIR के आधार पर दर्ज किया, जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया था. ED ने इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे राज्य की कई म्युनिसिपैलिटीज में गैरकानूनी तरीके से भर्ती की गई.

ED की जांच में ED भी सामने आया है कि ये मामला टीचर भर्ती घोटाले (Primary Teachers Recruitment Scam) से भी जुड़ा हुआ है. 2023 में ED ने इस घोटाले के मुख्य आरोपी अयन सिल के कई ठिकानों पर छापा मारा था, जहां से बहुत सारे डिजिटल सबूत और दस्तावेज मिले थे.

पैसे लेकर दिलाई गई नौकरी

जांच में सामने आया कि अयन सिल की कंपनी ABS Infozon Pvt. Ltd. को कई नगर निगमों और म्युनिसिपैलिटीज से सवाल पत्र छापने, OMR शीट जांचने और मैरिट लिस्ट तैयार करने के ठेके दिए गए थे. ED के मुताबिक, अयन सिल और कुछ सरकारी अफसरों व नेताओं ने मिलकर OMR शीट्स से छेड़छाड़ की. कई कैंडिडेट्स के मार्क्स बदल दिए गए और पैसे लेकर अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी दिलाई गई.

इसमें शामिल नगरपालिकाओं में कांछरापारा, न्यू बराकपुर, कमरहटी, टिटागढ़, बारानगर, हालीसहर, साउथ डमडम, डमडम आदि शामिल है. भर्ती में मजदूर, स्वीपर, क्लर्क, ड्राइवर, हेल्पर, सैनिटरी असिस्टेंट, पंप ऑपरेटर और अन्य छोटे कर्मचारी शामिल थे.

कोलकाता की PMLA स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल

ED ने इस मामले में पहले ही अयन सिल के खिलाफ कोलकाता की PMLA स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. इसके अलावा ED ने मंत्री सुजीत बोस और खाद्य आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के घरों पर भी छापेमारी की थी. ED का कहना है कि इस मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें:- 'मुसलमानों को बार-बार...', बिहार चुनाव को लेकर जमीयत उलमा-ए-हिंद का बड़ा बयान

Published at : 30 Oct 2025 09:42 PM (IST)
Tags :
Kolkata Enforcement Directorate  Recruitment Scam WEST BENGAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुसलमानों को बार-बार...', बिहार चुनाव को लेकर जमीयत उलमा-ए-हिंद का बड़ा बयान
'मुसलमानों को बार-बार...', बिहार चुनाव को लेकर जमीयत उलमा-ए-हिंद का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
आईपीएल
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
विश्व
कनाडा में भारतीय मूल के बिजनेसमैन की हत्या, कार पर पेशाब करने से रोका तो ले ली जान
कनाडा में भारतीय मूल के बिजनेसमैन की हत्या, कार पर पेशाब करने से रोका तो ले ली जान
Advertisement

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुसलमानों को बार-बार...', बिहार चुनाव को लेकर जमीयत उलमा-ए-हिंद का बड़ा बयान
'मुसलमानों को बार-बार...', बिहार चुनाव को लेकर जमीयत उलमा-ए-हिंद का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
आईपीएल
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
विश्व
कनाडा में भारतीय मूल के बिजनेसमैन की हत्या, कार पर पेशाब करने से रोका तो ले ली जान
कनाडा में भारतीय मूल के बिजनेसमैन की हत्या, कार पर पेशाब करने से रोका तो ले ली जान
साउथ सिनेमा
व्हाइट ऑफ शोल्डर टॉप और ब्लैक स्कर्ट में रश्मिका मंदाना ने दिए सिजलिंग पोज, तस्वीरें कर देंगी घायल
व्हाइट ऑफ शोल्डर टॉप और ब्लैक स्कर्ट में रश्मिका मंदाना ने दिए सिजलिंग पोज
बिहार
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
शिक्षा
40 की उम्र में बदलना है करियर, जानें किन फील्ड्स में बंपर पैसा कमा सकते हैं आप?
40 की उम्र में बदलना है करियर, जानें किन फील्ड्स में बंपर पैसा कमा सकते हैं आप?
हेल्थ
मर्दों से 3 गुना ज्यादा भुलक्कड़ होती हैं औरतें, विधवा और सिंगल महिलाओं में खतरा ज्यादा
मर्दों से 3 गुना ज्यादा भुलक्कड़ होती हैं औरतें, विधवा और सिंगल महिलाओं में खतरा ज्यादा
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget