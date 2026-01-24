सीट ब्लॉकिंग स्कैम में ED की बड़ी कार्रवाई, BMS एजुकेशनल ट्रस्ट की 19 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासीट ब्लॉकिंग स्कैम में ED की बड़ी कार्रवाई, BMS एजुकेशनल ट्रस्ट की 19 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच

जांच में सामने आया है कि BMS एजुकेशनल ट्रस्ट के कंट्रोल वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा दलालों और एजेंटों के जरिए बेची जा रही थी.

By : मनोज वर्मा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 24 Jan 2026 07:22 PM (IST)
इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले से जुड़े सीट ब्लॉकिंग स्कैम मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. ED के बेंगलुरु जोनल ऑफिस ने BMS एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़ी 3 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है. इनमें एक प्लॉट और दो फ्लैट शामिल है, जिनकी कुल बाजार कीमत करीब 19.46 करोड़ बताई जा रही है. ये कार्रवाई 21 जनवरी 2026 को की गई.

बेंगलुरु थानों में हुई शिकायत पर हुई कार्रवाई

ED ने इस मामले की जांच बेंगलुरु के मल्लेश्वरम और हनुमंतनगर पुलिस थानों में दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी. आरोप है कि कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) के जरिए इंजीनियरिंग सीटों में दाखिले के दौरान तय फीस से कहीं ज्यादा नकद रकम वसूली जा रही थी. इसे ही सीट ब्लॉकिंग स्कैम कहा जा रहा है. 

ईडी ने मई-जून 2025 में कई जगह की थी छापेमारी

ED के मुताबिक छात्रों से सीधे और एजेंटों के जरिए कैश में पैसे लिए जाते थे लेकिन ये रकम ट्रस्ट के खातों में दर्ज नहीं की जाती थी. ED ने इस केस में 25 जून 2025 और 26 मई 2025 को कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. छापों के दौरान  1.86 करोड़ नकद जब्त किया गया.करीब 20.20 करोड़ की बेहिसाबी नकदी वसूली से जुड़े सबूत मिले. डायरी नोटिंग, व्हाट्सएप चैट्स और दस्तावेज बरामद किए गए. 

कॉलेज स्टाफ समेत इन लोगों ने की सबूतों की पुष्टि

एजेंसी का कहना है कि इन सबूतों की पुष्टि कॉलेज स्टाफ, मैनेजमेंट और एजेंटों ने भी की है. जांच में ये भी सामने आया है कि इंजीनियरिंग सीटों की बिक्री से जो काला धन इकट्ठा हुआ, उसका इस्तेमाल BMS एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने अपने निजी फायदे के लिए किया. ED के मुताबिक मामले की जांच अभी जारी है.

Published at : 24 Jan 2026 07:22 PM (IST)
और पढ़ें
इंडिया
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से गायब कर दिया जाता है', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से...', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'दो महीने से...'
कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'दो महीने से...'
इंडिया
78 साल के रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और RBI को जारी किया नोटिस
रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, SC ने सरकार को जारी किया नोटिस
क्रिकेट
टीम इंडिया करेगी पाकिस्तान का दौरा? BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ऐसा जवाब दिया; हर भारतीय का सीना गर्व से हो जाएगा चौड़ा
टीम इंडिया करेगी PAK दौरा? BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ऐसा जवाब दिया; हर भारतीय का सीना गर्व से हो जाएगा चौड़ा
Border 2 के साथ नहीं Release हुआ Dhurandhar 2 का Trailer, टूटे दिल के साथ घर लौटे फैंस
Border 2 के साथ नहीं Release हुआ Dhurandhar 2 का Trailer, टूटे दिल के साथ घर लौटे फैंस
Chitra Tripathi: Studio में कौन करने लगा हर-हर महादेव? बौखलाए समर्थक! | Avimukteshwaranand
US ने India को दिया Soft Signal, हट सकता है 25% Russian Oil Tariff | Paisa Live
America में घरेलू हिंसा का खौफनाक चेहरा, भारतीय मूल परिवार पर हमला |ABPLIVE
