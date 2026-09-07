TMC सांसद नदीमुल हक पर कसा ED का शिकंजा, 7 ठिकानों पर रेड

ईडी ने TMC सांसद मोहम्मद नदीमुल हक से जुड़े दिल्ली, रांची और कोलकाता के 7 ठिकानों पर छापेमारी की है. ये तलाशी सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले कंटेंट के पब्लिकेशन, गैर-कानूनी लेन-देन और संदिग्ध लेन-देन के जरिए फंडिंग से जुड़े आरोपों के सिलसिले में की जा रही है.

सूत्रों के मुताबिक, MP नदीमुल हक उर्दू डेली अखबार अखबार-ए-मशरिक के डायरेक्टर हैं और सात प्रॉपर्टीज पर तलाशी ली जा रही है. मामला बिधाननगर पुलिस स्टेशन से जुड़ा है.

क्या है मामला

यह मामला सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली सामग्री के प्रकाशन/प्रसार से जुड़े आरोपों से संबंधित है. इसमें गैर-कानूनी लेन-देन, बिना हिसाब-किताब वाले नकद लेन-देन और संदिग्ध स्रोतों से फंडिंग के आरोप भी शामिल हैं. इसी सिलसिले में ईडी ने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर ईसीआईआर दर्ज किया था.

पश्चिम बंगाल में एक्टिव हुई ईडी

गौरतलब है कि हाल ही में ईडी मनी-लॉन्ड्रिंग के कई मामलों को लेकर पश्चिम बंगाल में फिर से सक्रिय है. इससे पहले, ईडी की एक टीम रविवार सुबह से उत्तरी कोलकाता में शेयर ट्रेडिंग और मनी मार्केट के काम से जुड़े एक बिजनेस परिवार के घर पर तलाशी अभियान चलाया. इस छापेमारी में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) के जवानों के बजाय ईडी टीम के साथ कोलकाता पुलिस के जवान मौजूद थे.

पता चला है कि केंद्रीय एजेंसी के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय के ईडी अधिकारियों की एक टीम पहले फूलबागान पुलिस स्टेशन पहुंची थी, जिसके अधिकार क्षेत्र में बिजनेस परिवार का घर आता है. वहां जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ईडी के अधिकारियों और फूलबागान थाने की पुलिस टीम कांकुरगाछी में स्थित 'शिवम' भवन पहुंची.

वहीं, 3 सितंबर को ईडी अधिकारियों ने कोलकाता में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया. यह एक प्राइवेट कंपनी की ओर से कथित तौर पर 290 करोड़ रुपए के बैंक-लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा था.

प्राइवेट कंपनी ने झारखंड में 66 एमडब्ल्यू का पावर प्लांट लगाने के लिए बैंकों से लोन लिया था. आरोप है कि लोन की रकम को ग्रुप की दूसरी कंपनियों और निजी इस्तेमाल के लिए 'डायवर्ट' कर दिया गया था.

इनपुट-आईएएनएस

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