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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजिनपिंग के आने से पहले सख्त भारत, बॉर्डर पर अल्टीमेटम- 'बर्दाश्त नहीं करेंगे...'

जिनपिंग के आने से पहले सख्त भारत, बॉर्डर पर अल्टीमेटम- 'बर्दाश्त नहीं करेंगे...'

अरुणाचल प्रदेश में रविवार (6 अक्टूबर) को दोनों देशों के टॉप सैन्य कमांडरों की बैठक हुई, जिसमें पूर्वी क्षेत्र में LAC से जुड़े अलग-अलग कई मुद्दों पर चर्चा हुई.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 07 Sep 2026 11:06 AM (IST)
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अरुणाचल प्रदेश में चीन के सैनिकों की कथित घुसपैठ की हरकतों वाली खबरों के बीच भारत ने बीजिंग को कड़ी चेतावनी दे दी है. नई दिल्ली ने स्पष्ट किया है कि चीनी सेना की ऐसी हरकतें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हैं. साथ ही चेताया है कि भविष्य में इस तरह की हरकतें दोबारा नहीं होनी चाहिए.

अरुणाचल प्रदेश में रविवार (6 अक्टूबर) को दोनों देशों के टॉप सैन्य कमांडरों की बैठक हुई, जिसमें पूर्वी क्षेत्र में LAC से जुड़े अलग-अलग कई मुद्दों पर चर्चा हुई. 

वाचा-दमाई मीटिंग प्वाइंट पर बैठक 
भारत की तरफ वाचा-दमाई मीटिंग प्वाइंट पर ये बातचीत हुई. भारत की तरफ से भारतीय सेना की तीसरी कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया ने बैठक का नेतृत्व किया. चीन की ओर से भी समान रैंक के अधिकारी शामिल हुए. एनएसए अजीत डोभाल की पिछले माह बीजिंग यात्रा के बाद सैन्य कमांडरों की यह बैठक अहम मानी जा रही है. 

शी जिनपिंग के भारत आने की संभावना
बता दें कि पूर्वी क्षेत्र के कमांडरों की यह पहली बैठक थी. भारत ने चीन को लेकर ये सख्त रुख ऐसे समय में दिखाया है, जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस सप्ताह ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आने की संभावना है. बीते सप्ताह एक कार्यक्रम में पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद अब भी सुलझा नहीं है और वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति को लेकर भी पूरी तरह परस्पर सहमति नहीं है.

पूर्व सीडीएस अनिल चौहान का बयान
उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को केवल सीमा विवाद के मुद्दे तक सीमित नहीं रखा जा सकता. पूर्व सीडीएस ने कहा कि सीमा का मुद्दा अब भी सुलझा नहीं है और यहां तक कि एलएसी की कोई पारस्परिक रूप से सहमत परिभाषा भी नहीं है. चीन और भारत एशिया की 2 प्रमुख शक्तियां, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और प्राचीन सभ्यताओं वाले देश हैं. दोनों देशों के संबंधों को केवल सीमा विवाद के मुद्दे तक सीमित नहीं रखा जा सकता. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 07 Sep 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
ARUNACHAL PRADESH INDIA CHINA
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