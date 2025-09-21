ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में छापेमारी की है. ये छापेमारी 19 और 20 सितंबर को दिल्ली बेस्ड इंपीरियल ग्रुप के चेयरमैन मनविंदर सिंह, उनकी पत्नी सगरी सिंह और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर की गई. ED की जांच में पता चला है कि मनविंदर सिंह और उनकी पत्नी ने विदेशों में कई कंपनियों और प्रॉपर्टीज में गुपचुप निवेश किया है.

इनमें सिंगापुर, दुबई, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और थाईलैंड में संपत्तियां और बैंक अकाउंट शामिल हैं. सिंगापुर की Aerostar Venture Pte Ltd और दुबई की United Aerospace DWC LLC में दोनों की हिस्सेदारी मिली है. दुबई की कंपनी के जरिए करोड़ों रुपये के लेन-देन, अनसिक्योर्ड लोन और मोटी सैलरी पेमेंट्स का जाल सामने आया. मई 2025 में दुबई की कंपनी ने 7 करोड़ रुपये का Robinson-66 हेलिकॉप्टर खरीदा. ये हेलिकॉप्टर हिमाचल के Auramah Valley प्रोजेक्ट के लिए भारत लाया गया था

कहां-कहां मिली संपत्ति?

31 मार्च 2025 तक दुबई स्थित कंपनी के पास लगभग 38 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति दर्ज की गई. थाईलैंड के कोह समुई में Villa Samayra नाम का बंगला मिला, जिसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपये है. ED के मुताबिक, अब तक जब्त दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड से सामने आया है कि इन अघोषित विदेशी संपत्तियों की कीमत 80 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

29 करोड़ रुपये कैश में वसूलने का मामला

छापेमारी के दौरान ED को हिमाचल के शिमला स्थित Auramah Valley प्रोजेक्ट से कैश ट्रांजैक्शन के सबूत मिले. यहां फ्लैट बेचने पर खरीदारों से एक हिस्सा नकद लिया जाता था. ED को मिले बहीखाते से पता चला कि अब तक करीब 29 करोड़ रुपये कैश में वसूले गए. जांच एजेंसी को शक है कि ये पैसा हवाला नेटवर्क और दूसरे चैनलों के जरिए विदेश भेजा जाता था. बाद में इन्हीं पैसों से विदेशी प्रॉपर्टीज खरीदी जाती थीं या फिर घुमा-फिराकर भारत में वापस लाया जाता था.

ED ने क्या-क्या किया जब्त?

ED को छापेमारी में 50 लाख रुपये नकद, जिनमें पुराने 500 रुपये के नोट भी शामिल हैं. इसके अलावा 14700 अमेरिकी डॉलर मिले हैं. एजेंसी ने 3 लॉकर सीज किए हैं. कई अहम दस्तावेज और बैंक पासबुक्स भी बरामद की गई हैं. ED का कहना है कि जांच अभी जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें

HCU Union Elections: डीयू के बाद हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी फहराया भगवा! छात्रसंघ चुनाव में ABVP ने मारी बाजी