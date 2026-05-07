हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाED Raid Mohali: मोहाली में ED रेड के दौरान बड़ा कारनामा, 9वें फ्लोर से पैसों से भरा बैग फेंका, जानें पूरा मामला

ED Raid Mohali: मोहाली में ED रेड के दौरान बड़ा कारनामा, 9वें फ्लोर से पैसों से भरा बैग फेंका, जानें पूरा मामला

ED Raid Mohali: मोहाली और चंडीगढ़ में ED ने की बड़ी रेड को अंजाम दिया है. इस दौरान सनटेक सिटी प्रोजेक्ट और कई बिल्डर्स जांच के घेरे में हैं.

By : रवि यादव, सचिन कुमार | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 07 May 2026 01:45 PM (IST)
Preferred Sources

मोहाली के खरड़ में गुरुवार (7 मई 2026) को ED की रेड के दौरान बड़ा मामला सामने आया. वेस्टर्न टॉवर्स नाम की बिल्डिंग में छापेमारी चल रही थी, तभी 9वें फ्लोर से नोटों से भरे दो बैग नीचे फेंक दिए गए. बताया जा रहा है कि यह रेड नितिन बंसल नाम के व्यक्ति के ठिकाने पर की जा रही थी. मौके पर मौजूद ED अधिकारियों ने तुरंत दोनों बैग अपने कब्जे में ले लिए. शुरुआती जानकारी के अनुसार, दोनों बैगों में करीब 21 लाख रुपये नकद मिले हैं. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई.

ED की टीम ने मोहाली और चंडीगढ़ में मौजूद 12 जगहों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई सनटेक सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े कथित घोटाले और GMADA से CLU लाइसेंस लेने में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर की गई है. इस कार्रवाई के बाद बिल्डर लॉबी और कारोबारियों में हड़कंप मच गया है. जानकारी के मुताबिक, जांच के घेरे में अजय सहगल, ABS Townships Pvt Ltd, Altus Builders, Dhir Constructions और उनसे जुड़े कई लोगों के नाम शामिल हैं. आरोप है कि इन बिल्डर्स ने GMADA से लाइसेंस लेने में नियमों का उल्लंघन किया और प्रोजेक्ट के नाम पर आम लोगों से सैकड़ों करोड़ रुपये जुटाए.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

ये भी पढ़ें: ग्लॉक 47X पिस्टल, फर्जी नंबर प्लेट और बाइक सवार शूटर्स... शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या में चौंकाने वाले खुलासे

सरकारी फीस और बाकी भुगतान में भुगतान

ED को शक है कि कई बिल्डर्स ने सरकारी फीस और बाकी भुगतान में भी बड़ी गड़बड़ी की है. जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि कहीं फर्जी दस्तावेजों और राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके नियमों को नजरअंदाज तो नहीं किया गया. इसी मामले में कारोबारी नितिन गोहल के ठिकानों पर भी तलाशी ली जा रही है. ED को संदेह है कि नितिन गोहल बिल्डर्स और सरकारी सिस्टम के बीच संपर्क कराने का काम करता था. उस पर आरोप है कि वह GMADA की फीस नहीं जमा करने वाले बिल्डर्स को राजनीतिक संरक्षण दिलाने में मदद करता था.

कौन है नितिन गोहल?

सूत्रों के अनुसार, नितिन गोहल को पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालय यानी CMO से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों का करीबी माना जाता है. उसका नाम मुख्यमंत्री के OSD के करीबी सहयोगी के रूप में भी सामने आया है. हालांकि, अभी तक किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आधिकारिक कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है. ED की टीम दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड और आर्थिक लेनदेन की जांच कर रही है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें: 'विजय तभी ले पाएंगे शपथ जब...',  तमिलनाडु के राज्यपाल ने TVK चीफ के सामने रखी ये शर्त

Published at : 07 May 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Chandigarh Mohali ED RAID
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ED Raid Mohali: मोहाली में ED रेड के दौरान बड़ा कारनामा, 9वें फ्लोर से पैसों से भरा बैग फेंका, जानें पूरा मामला
मोहाली में ED रेड के दौरान बड़ा कारनामा, 9वें फ्लोर से पैसों से भरा बैग फेंका, जानें पूरा मामला
इंडिया
रेवंत रेड्डी के मंत्री पर भड़के टी राजा सिंह, भगवान राम का अपमान करने का लगाया आरोप
रेवंत रेड्डी के मंत्री पर भड़के टी राजा सिंह, भगवान राम का अपमान करने का लगाया आरोप
इंडिया
'परमाणु धमकी की परवाह किए बिना आतंकवाद की तोड़ी कमर', ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर बोले DGMO
'परमाणु धमकी की परवाह किए बिना आतंकवाद की तोड़ी कमर', ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर बोले DGMO
इंडिया
'विजय तभी ले पाएंगे शपथ जब...',  तमिलनाडु के राज्यपाल ने TVK चीफ के सामने रखी ये शर्त
'विजय तभी ले पाएंगे शपथ जब...',  तमिलनाडु के राज्यपाल ने TVK चीफ के सामने रखी ये शर्त
Advertisement

वीडियोज

Oben Rorr EVO Launched at ₹99,999 ! क्या ये Best Budget Electric Bike है? #obenrorrevo #autolive
Maruti Suzuki Victoris CNG Range test | #marutisuzuki #victoris #rangetest #autolive
Bihar Cabinet Expansion: Nishant Kumar ने मंत्री पद की शपथ से पहले किया ये बड़ा काम! | Nitish | JDU
Bihar Cabinet Expansion: सम्राट कैबिनेट में Nitish Kumar के करीबियों का पत्ता साफ? |Samrat Chaudhary
Bihar Cabinet Expansion: BJP के इन पुराने चेहरों को फिर मिली कुर्सी?| Samrat Chaudhary
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IAF में अधिकारी से शुभेदु अधिकारी के PA तक, बंगाल में जिन चंद्रनाथ की हुई हत्या, उनका कैसा था करियर?
IAF में अधिकारी से शुभेदु अधिकारी के PA तक, बंगाल में जिन चंद्रनाथ की हुई हत्या, उनका कैसा था करियर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दोहरी नागरिकता के बाद अब एक और मामले में फंसे राहुल गांधी, 12 मई को होगी कोर्ट में सुनवाई
दोहरी नागरिकता के बाद अब एक और मामले में फंसे राहुल गांधी, 12 मई को होगी कोर्ट में सुनवाई
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी के मृतक PA चंद्रकांत की मां की बड़ी मांग, कहा- दोषियों को फांसी न दी जाए, बल्कि...
शुभेंदु अधिकारी के मृतक PA चंद्रकांत की मां की बड़ी मांग, कहा- दोषियों को फांसी न दी जाए, बल्कि...
आईपीएल 2026
Shreyas Iyer Statement: टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
बॉलीवुड
'बुरा सपना खत्म हुआ' बंगाल में ममता बनर्जी की हार पर देवोलीना भट्टाचार्जी से राम गोपाल वर्मा तक इन सेलेब्स ने कसा तंज
'बुरा सपना खत्म हुआ' बंगाल में ममता बनर्जी की हार पर इन सेलेब्स ने कसा तंज
इंडिया
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
महाराष्ट्र
BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'
BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'
एग्रीकल्चर
घर पर ही उगाएं ड्रैगन फ्रूट, इस ट्रिक से हर तीन महीने में होगी लाखों की कमाई
घर पर ही उगाएं ड्रैगन फ्रूट, इस ट्रिक से हर तीन महीने में होगी लाखों की कमाई
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Embed widget