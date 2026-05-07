बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस हत्या को अंजाम देने में अपराधियों ने फर्जी नंबर प्लेट के साथ ही ग्लॉक 47X पिस्तौल का इस्तेमाल किया था. हत्या करने वाले बाइक सवार पेशेवर शूटर्स थे.

शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ की हत्या के संबंध में चौंकाने वाली नई जानकारी सामने आई है. 42 वर्षीय रथ, जिन्होंने लगभग 5 साल तक अधिकारी के निजी सहायक और कार्यकारी सहयोगी के रूप में काम किया, उनकी बुधवार देर रात उत्तरी 24 परगना में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई. हमलावरों ने डोलतला और मध्यमग्राम चौमाथा के बीच दोहरिया के पास उनकी एसयूवी को रोक लिया था.

पुलिस की जांच में क्या पता चला?

पुलिस के अनुसार चंद्रनाथ रात करीब 10.30 बजे कोलकाता से मध्यमग्राम स्थित अपने घर लौट रहे थे, तभी कम से कम 4 बाइक सवार हमलावरों ने कथित तौर पर एक अन्य 4 पहिया वाहन की मदद से उनके वाहन को घेरकर रोक लिया, जिसके बाद उन्होंने करीब से गोलियां चलाईं. पुलिस को संदेह है कि हमले के दौरान 6 से 10 राउंड गोलियां चलाई गईं.

पुलिस का मानना ​​है कि हमलावरों ने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें ग्लॉक 47X पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया. यह जानकारी प्रारंभिक फोरेंसिक जांच से मिली है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि इस तरह के हथियार आम तौर पर साधारण अपराधी इस्तेमाल नहीं करते. हम जांच कर रहे हैं कि क्या इसमें पेशेवर शूटर या सुपारी लेकर हत्या करने वाले शामिल थे.

क्या बोले बंगाल के डीजीपी?

सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के साथ घटनास्थल का दौरा करने के बाद पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धिनाथ गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने जिंदा कारतूस और खाली कारतूस बरामद किए हैं और ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल की गई एक संदिग्ध चार पहिया गाड़ी जब्त की है. हालांकि वाहन पर लगी नंबर प्लेट फर्जी पाई गई. हमने घटनास्थल से जिंदा कारतूस और खाली कारतूस बरामद किए हैं. सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों की जांच की जा रही है.

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प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया?

प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि दोहरिया में अचानक एक अन्य वाहन ने उनकी कार को रोक दिया, जिसके बाद हमलावरों ने आगे बढ़कर उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं. जैसे ही चंद्रनाथ की एसयूवी रुकी, हमलावर गाड़ी के बगल में आकर आगे की सीटों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे. उन्हें सीने और पेट में गोली लगी, डॉक्टरों ने बाद में बताया कि गोलियां उनके दिल और पेट को भेद गईं.

चंद्रनाथ के ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को सीने, पेट और पैर में गोली लगी है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. एक प्रत्यक्षदर्शी ने हत्या को पूर्व नियोजित और सटीक तरीके से अंजाम दिया गया बताया है.

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