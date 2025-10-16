ईडी ने यूट्यूबर एल्विश यादव और हरियाणवी सिंगर राहुल यादव उर्फ फाज़िलपुरिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की. दोनों पर आरोप है कि उन्होंने अपने म्यूजिक वीडियोज़ और व्लॉग्स में सांपों और विदेशी जानवरों का अवैध इस्तेमाल किया और इन वीडियोज से ऑनलाइन कमाई की.

ये मामला नोएडा पुलिस और हरियाणा के बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज दो FIR से जुड़ा है. पहली FIR नवंबर 2023 में नोएडा में दर्ज हुई थी, जिसमें आरोप था कि कुछ एजेंट्स पार्टियों में इस्तेमाल के लिए सांप और उनका जहर सप्लाई करते थे. पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन में इन एजेंट्स को पकड़ा, जिनके लिंक एल्विश यादव से जुड़े बताए गए.

संरक्षित प्रजातियों के सांपों और अन्य जानवरों के इस्तेमाल का आरोप

दूसरी FIR 30 मार्च 2024 को बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी, जिसमें आरोप था कि एल्विश यादव और राहुल फाजिलपुरिया ने अपने म्यूजिक वीडियोज में संरक्षित प्रजातियों के सांपों और अन्य जानवरों का इस्तेमाल किया. ये आरोप Wildlife Protection Act, 1972 और Animal Cruelty Act, 1960 के तहत लगे. इनमें से वाइल्डलाइफ एक्ट की धारा 51 को Scheduled Offence माना गया, जिसके आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की.

ED की जांच में सामने आया कि राहुल फाज़िलपुरिया ने अपने यूट्यूब चैनल पर 32 बोरे नाम का हरियाणवी गाना अपलोड किया था, जिसमें असली सांप और इगुआना दिखाए गए थे. वहीं एल्विश यादव ने अपने चैनल Elvish Yadav Vlogs पर एक वीडियो डाला था. Fazilpuria Bhai Ke Shoot Pe Russian Se Mulakat Ho Hi Gayi जिसमें वही जंगली जानवर नजर आए. इन वीडियोज़ को Sky Digital India Pvt. Ltd. ने यूट्यूब पर अपलोड किया और कमाई जनरेट की.

किसको कितनी हुई कमाई

ED का कहना है कि ये वीडियोज फॉलोअर्स बढ़ाने और मुनाफा कमाने के लिए बनाए गए थे और इनसे हुई कमाई अवैध कमाई है. ED की जांच में पैसों का पूरा ट्रेल भी सामने आया. फाज़िलपुरिया को Sky Digital India Pvt. Ltd से 50 लाख एडवांस मिले थे, जो उनके IndusInd Bank खाते में जमा हुए. इस गाने से Sky Digital को यूट्यूब के जरिए $1477.83 की कमाई हुई. वहीं एल्विश यादव के व्लॉग से करीब 84,000 की कमाई हुई.

ED ने फ्रीज किए खाते

ED ने बताया कि एल्विश यादव ने खुद इस कमाई को स्वीकार किया है. ईडी ने उनके, फाज़िलपुरिया और Sky Digital के खाते भी फ्रीज़ कर दिए हैं. Sky Digital India Pvt. Ltd ने वीडियो को अपलोड और मोनेटाइज़ किया. कंपनी के डायरेक्टर गुरकरण सिंह ढिल्लों ने खुद माना कि 50 लाख का भुगतान उन्होंने बैंक ट्रांसफर से किया था. कंपनी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों के उल्लंघन का आरोप है.

सितंबर 2024 में ED ने इस केस में कुल 52.49 लाख की संपत्तियां अटैच की, जिनमें शामिल है फाज़िलपुरिया की बिजनौर की कृषि भूमि, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है. इसके अलावा Sky Digital की 1.24 लाख की FD और एल्विश यादव की 84,000 की FD.

