1200 करोड़ के जमीन घोटाले में ED की कार्रवाई, मास्टरमाइंड शिवशंकर मयेकर को किया गिरफ्तार

ED की पणजी जोनल ऑफिस ने जमीन घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवशंकर मयेकर को गिरफ्तार कर लिया है. शिवशंकर को 1 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया. इसके बाद 2 अक्टूबर को मयेकर को मापुसा स्थित विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 10 अक्टूबर तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है.

ये पूरा मामला अंजुना की कम्युनिडाडे (पारंपरिक भूमि संस्था) की जमीन से जुड़ा है. जानकारी के मुताबिक, आरोपी यशवंत सावंत और उनके साथियों ने झूठे और फर्जी कागज तैयार कर जमीन अपने नाम म्यूटेट कराई और फिर उसका कुछ हिस्सा बेच दिया.

शिवशंकर मयेकर अवैध कमाई का मास्टरमाइंड

इस गड़बड़ी से करोड़ों रुपये की अवैध कमाई यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम साबित हुई. ED की जांच में सामने आया कि शिवशंकर मयेकर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है. उसने गोवा में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम पर कई जमीनें खरीदीं और फिर उन्हें बेचकर मोटी रकम कमाई. ये रकम सबसे पहले दोस्तों-रिश्तेदारों के अकाउंट में डाली जाती थी और बाद में उसे मयेकर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था.

जमीन घोटाले की जांच जारी

ED ने 9 सितंबर को इस मामले में सर्च ऑपरेशन भी चलाया था. इस दौरान ये खुलासा हुआ कि मयेकर ने अंजुना और असगांव जैसे टूरिस्ट हॉटस्पॉट इलाकों में लाखों वर्ग मीटर की जमीन फर्जी तरीके से कमाई हुई है. इन जमीनों की मार्केट वैल्यू करीब 1200 करोड़ रुपये से भी अधिक आंकी जा रही है. ED ने साफ किया है कि इस जमीन घोटाले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं.

