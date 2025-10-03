ओडिशा में जेल से फरार हुए हत्या के दो आरोपी, कर्मचारी मनाते रहे दशहरा

ओडिशा के कटक जिले में उच्च सुरक्षा वाली चौद्वार सर्कल जेल से दो विचाराधीन कैदी चारदीवारी फांदकर फरार हो गए. यह जानकारी अधिकारियों ने शुक्रवार (03 अक्टूबर, 2025) को दी. उनकी पहचान बिहार निवासी राजा सहनी और चंद्रकांत कुमार के रूप में हुई है.

अधिकारियों ने बताया कि दोनों को जनवरी में जाजपुर जिले में एक आभूषण दुकान में लूटपाट और दो व्यक्तियों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. महानिदेशक (कारागार एवं सुधार सेवाएं) सुशांत कुमार नाथ ने शुक्रवार को जेल का दौरा किया और उन परिस्थितियों की समीक्षा की, जिनके तहत दो कैदी गुरुवार (02 अक्टूबर, 2025) को रात उस समय भाग गए, जब कर्मचारी और कैदी दशहरा मना रहे थे.

लापरवाही के आरोप में जेल का मुख्य वार्डर निलंबित

नाथ ने संवाददाताओं से कहा, 'मैंने कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में जेल के एक मुख्य वार्डर और एक वार्डर को निलंबित कर दिया है और चौद्वार पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है. DIG सेंट्रल रेंज को जांच सौंपी गई है.' नाथ ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच की जाएगी कि भागने वालों को जेल कर्मचारियों का समर्थन था या उन्हें बाहर से मदद मिली थी.

कैदियों ने ऐसे बनाई भागने की प्लानिंग

निरीक्षण के दौरान, नाथ ने पाया कि कैदियों की कोठरियों की लोहे की छड़ें काट दी गई थीं. एक कर्मचारी ने बताया, 'दोनों ने दीवार पर चढ़ने के लिए एक कंबल को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया.' इस बीच, जेल अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस की मदद से कैदियों को गिरफ्तार करने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.

डकैती और मर्डर के आरोप में गिरफ्तार

बता दें कि भागे गए दोनों आरोपी 4 जनवरी को जाजपुर जिले के पाणीकोइली स्थित पंडा ज्वेलरी शॉप से गिरफ्तार हुए थे, जहां उन्होंने डकैती के मामले को अंजाम देने के दौरान फायरिंग की थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी. स्थानीय लोगों ने समय रहते दोनों को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया.

