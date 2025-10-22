हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पूरे देश में एक साथ SIR कराने की तैयारी, शुरू हुआ बैठकों का दौर, बंगाल समेत इन राज्यों में पहले होगी वोटर लिस्ट की सफाई

पूरे देश में एक साथ SIR कराने की तैयारी, शुरू हुआ बैठकों का दौर, बंगाल समेत इन राज्यों में पहले होगी वोटर लिस्ट की सफाई

SIR in India: चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी अलग-अलग फेज में एसआईआर कराने की तैयारी कर रहे हैं. जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पहले फेज में एसआईआर किया जाएगा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 22 Oct 2025 06:25 PM (IST)
चुनाव आयोग ने पूरे देश में वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की कवायद शुरू कर दी है. इसे अंतिम रूप देने के लिए बुधवार (22 अक्टूबर 2025) को चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं. दो दिवसीय यह बैठक सितंबर 2025 के बाद से दूसरी बार हो रही है.

राज्य के चुनाव आधिकारियों के साथ शुरू हुई बैठक

अधिकारियों ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त एसएस संधु और विवेक जोशी सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं. यह बैठक गुरुवार (23 अक्टूबर 2025) तक जारी रहेगी.

चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों में एक मजबूत राय यह है कि एसआईआर को फेज में आयोजित किया जाना चाहिए, जिसकी शुरुआत उन राज्यों से की जानी चाहिए जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. पहले चरण में और भी राज्य शामिल किए जा सकते हैं.

अधिकारियों ने बताया कि इसके साथ ही, जिन राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं वहां इस कवायद को अभी नहीं किया जाएगा, क्योंकि जमीनी स्तर पर चुनाव तंत्र इसमें व्यस्त है और वह एसआईआर पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा.

बंगाल समेत इन राज्यों में पहले होगी वोटर लिस्ट की सफाई

असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव साल 2026 में होने हैं. इन पांच राज्यों के अलावा पहले चरण में कुछ अन्य राज्यों में भी एसआईआर कवायद की जा सकती है. बिहार में एसआईआर का काम पूरा हो गया है, जहां 30 सितंबर को लगभग 7.42 करोड़ नामों वाली अंतिम सूची प्रकाशित की गई.

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि सभी राज्यों में मतदाता सूचियों की एसआईआर शुरू करने का काम प्रगति पर है और इसे शुरू करने पर अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग की ओर से लिया जाएगा.

बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में एसआईआर की शुरुआत करते समय अखिल भारतीय एसआईआर की अपनी योजना की घोषणा की थी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में काम जारी है और तीनों आयुक्त राज्यों की ओर से एसआईआर शुरू करने की तारीखों पर निर्णय लेने के लिए बैठक करेंगे.

Published at : 22 Oct 2025 06:25 PM (IST)
Tamil Nadu ECI WEST BENGAL
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने की PM मोदी की आलोचना, भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान
राजस्थान
राजस्थान में 34 IPS अफसरों का तबादला, जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले
क्रिकेट
92 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी बने ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
बॉलीवुड
गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने की PM मोदी की आलोचना, भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान
राजस्थान
राजस्थान में 34 IPS अफसरों का तबादला, जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले
क्रिकेट
92 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी बने ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
बॉलीवुड
गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
यूटिलिटी
जल्दी-जल्दी रईस बनने की ख्वाहिश है तो SIP के साथ कर लें SWP, जानें कितना बढ़ जाएगा पैसा?
जनरल नॉलेज
इस भारतीय कारोबारी पर UAE में लगा 408,00,00,000 रुपये का जुर्माना, जानें दुनिया में किस शख्स ने भरी सबसे ज्यादा पेनाल्टी?
ट्रेंडिंग
Ghost Rider... पेट्रोल भरी थैली पर जला दिया बम, धमाका हुआ तो बाइक सवार को देख कांप गए यूजर्स
विश्व
'पाकिस्तान के लिए 250 किमी रेंज की मिसाइल ही काफी...', भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया क्यों टेस्ट की गई ब्रह्मोस-800?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
