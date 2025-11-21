पहला Video आया सामने, आसमान में था फाइटर जेट तेजस, अचानक नीचे आया और जमीन से टकराते ही लगी आग
Tejas Fighter Jet Crash First Video: यह तेजस लड़ाकू विमान से जुड़ा दो साल के भीतर दूसरा हादसा है. इससे पहले मार्च 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था.
दुबई एयर शो में प्रदर्शन के दौरान भारतीय वायुसेना के तेजस लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई है. शुक्रवार दोपहर लगभग 2:10 बजे स्थानीय समय पर तेजस जब एयर शो में करतब दिखा रहा था तभी अचानक हवा में संतुलन खोकर जमीन पर गिर गया. हादसा बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों के सामने हुआ.
पायलट की मौत
भारतीय वायुसेना ने बताया कि इस हादसे में पायलट की मौत हो गई. वायुसेना ने एक्स पर लिखा- 'आज दुबई एयर शो में हवाई प्रदर्शन के दौरान भारतीय वायुसेना का एक तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दुर्घटना में पायलट को गंभीर चोटें आईं और उनकी जान चली गई. भारतीय वायुसेना इस दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करती है और इस दुःख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है.दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी गठित की जा रही है.'
❗️भारतीय वायुसेना के तेजस विमान क्रैश के बाद दुबई एयर शो के दर्शकों को सुरक्षित निकाला गया, घटनास्थल पर आपातकालीन सेवाएं मौजूद - TASS https://t.co/LhsS0KjlyL pic.twitter.com/k8KN35PlWq— RT Hindi (@RT_hindi_) November 21, 2025
दो साल में तेजस के क्रैश होने की दूसरी घटना
यह घटना दो साल से भी कम समय में तेजस विमान से जुड़ी दूसरी दुर्घटना है. मार्च 2024 में, राजस्थान के जैसलमेर में एक तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो 2001 में अपनी पहली परीक्षण उड़ान के बाद से विमान के 23 साल के इतिहास में पहली ऐसी दुर्घटना थी. उस मामले में पायलट सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकल गया था.
तेजस: भारत का हल्का और घातक मल्टी-रोल फाइटर
तेजस 4.5-जनरेशन का मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे एयर डिफेंस मिशन, ऑफेंसिव एयर सपोर्ट और क्लोज-कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है. इसे दुनिया के सबसे हल्के और छोटे लड़ाकू विमानों में गिना जाता है.
तेजस में क्या है सबसे खास?
तेजस की सबसे खास तकनीक है मार्टिन-बेकर जीरो-जीरो इजेक्शन सीट. यह सिस्टम पायलट को शून्य ऊंचाई और शून्य गति पर भी सुरक्षित इजेक्ट कर सकता है, यानी टेकऑफ, लैंडिंग या कम ऊंचाई वाले जोखिम भरे करतब के दौरान भी. इसमें विस्फोटक चार्ज कैनोपी को उड़ाकर पायलट को विमान से सुरक्षित बाहर धकेलता है और फिर पैराशूट के जरिए उतरने में मदद करता है.
