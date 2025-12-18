हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'DMK बुरी ताकत, TVK शुद्ध और स्वच्छ...', करुर भगदड़ के बाद पहली रैली में क्या बोले विजय थलापति

Election 2026: विजय थलापति ने 17 दिसंबर 2025 यानी बुधवार को इरोड में अपनी पार्टी की बड़ी रैली को संबोधित किया. करुर की भगदड़ में 41 लोगों के मौत के हादसे के बाद तमिलनाडु में उनकी पहली रैली थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 18 Dec 2025 02:57 PM (IST)
Preferred Sources

17 दिसंबर 2025 को एक रैली में तमिल सुपरस्टार और तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के नेता विजय थलापति ने सत्तारूढ़ DMK सरकार पर तीखा हमला बोला और इसे 'बुरी ताकत' (evil force) बताया, जबकि अपनी पार्टी TVK को 'शुद्ध और स्वच्छ ताकत' (pure force) कहा. उन्होंने 2026 विधानसभा चुनाव को निशाना बनाते हुए कहा कि यह चुनाव अलग होगा और लोग सब समझा देंगे.

विजय ने DMK की कई नाकामियां गिनाईं

विजय ने कहा, 'नीट बैन करने और एजुकेशन लोन माफ करने जैसे कितने झूठे वादे किए गए?' उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि गन्ना और धान के लिए रेट तय किए गए, लेकिन हल्दी की कीमत बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, जबकि रिसर्च संस्थानों के लिए करोड़ों के टेंडर निकाले गए. सिंचाई, नौकरियां, सुरक्षा और किसान कल्याण पर सवाल उठाते हुए पूछा कि खाली पद क्यों नहीं भरे गए, छात्र क्यों स्कूल छोड़ रहे हैं और महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं? उन्होंने कहा, 'आप खुद बताओ, क्या यह सच है? यही हकीकत है.'

एमजीआर और जयललिता की DMK पर सख्ती सही

विजय ने DMK को 'फेविकॉल की तरह चिपकी समस्याओं' वाली पार्टी बताया और कहा कि पेरियार का नाम लूट के लिए इस्तेमाल न करें. उन्होंने एमजीआर और जयललिता की DMK पर सख्ती की वजह समझाते हुए कहा, 'पहले सोचता था कि एमजीआर और जयललिता DMK पर इतने सख्त क्यों थे. अब मैं दोहराता हूं कि DMK बुरी ताकत है.' उन्होंने DMK को अपना 'राजनीतिक और वैचारिक दुश्मन' बताया.'

TVK की तारीफ करते हुए विजय ने इरोड को 'शुभ भूमि' कहा, जहां हल्दी उगती है और अच्छी शुरुआत के लिए हल्दी का इस्तेमाल होता है. उन्होंने कालिंगरायन नहर की कहानी सुनाई कि कैसे एक मां ने दही-दूध बेचकर पैसे दिए थे. विजय ने कहा कि उनकी लोगों से 34 साल पुरानी रिश्ता है (फिल्मों से शुरू) और लोग उन्हें कभी निराश नहीं करेंगे.

विजय ने भीड़ से पूछा, 'लोग मेरे साथ खड़े होंगे न?' भीड़ के जोरदार समर्थन पर उन्होंने कहा, 'जीवनभर आभारी रहेंगे.'

विजय ने सेंगोट्टैयन को बड़ी ताकत बताया

रैली में पूर्व मंत्री सेंगोट्टैयन को TVK में शामिल किया गया, जिन्हें विजय ने 'बड़ी ताकत' बताया. विजय ने कहा कि 2026 में सिर्फ चुनाव लड़ने वालों का ही विरोध करेंगे और और नेता पार्टी में आएंगे. मुख्यमंत्री की हालिया टिप्पणी पर तंज कसते हुए कहा, 'आप हमें अपना चरित्र कैसे समझाना चाहते हो?'

उन्होंने मुफ्त योजनाओं पर कहा कि वे खिलाफ नहीं, लेकिन लोगों को 'OC' (ओपन कैटेगरी?) कहना गलत है. विजय ने खुद पर 'सिनेमा डायलॉग' बोलने का आरोप खारिज किया और कहा, 'मैं अपमान की राजनीति नहीं करता. विजय हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहेगा'

सेंगोट्टैयन ने विजय को सेंगोल भेंट किया

विजय ने हल्दी की सही कीमत, बीज वितरण और रेत खनन पर रोक की मांग की. भीड़ ने विजय के हर सवाल पर जोरदार तालियां और नारे लगाए. यह रैली TVK के 2026 चुनाव अभियान की मजबूत शुरुआत मानी जा रही है.

Published at : 18 Dec 2025 02:57 PM (IST)
DMK Tamil Nadu Vijay Thalapthy TVK ELECTION Election 2026
