हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'INS विक्रांत ने पाकिस्तान की रातों की नींद हराम कर दी', दिवाली पर नेवी के जवानों के बीच पहुंचे PM मोदी

'INS विक्रांत ने पाकिस्तान की रातों की नींद हराम कर दी', दिवाली पर नेवी के जवानों के बीच पहुंचे PM मोदी

दिवाली पर प्रधानमंत्री मोदी ने INS विक्रांत का दौरा कर नौसेना के जवानों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि हमारी सेना सबसे मजबूत है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Updated at : 20 Oct 2025 11:40 AM (IST)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह इस बार भी देश के जवानों के साथ दिवाली मनाई. इस बार पीएम मोदी ने दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए गोवा और करवार के तट पर स्थित INS विक्रांत को चुना. यहां उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय थलसेना, एयरफोर्स और इंडियन नेवी के समन्वय ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में घुटने टेकने को मजबूर कर दिया. 

पीएम मोदी ने नेवी के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि जिसके पास अपने दम पर लड़ने का साहस होता है, उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है. उन्होंने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं की भागेदारी ने ये साबित किया कि हमारी सेना सबसे मजबूत है और जांबांज जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया. जब दुश्मन सामने हो, युद्ध की आशंका हो, ऐसे में जिसके बाद खुद के दम पर लड़ने का साहस होता है, उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है.'

पीएम मोदी ने कही ये बड़ी बात

पीएम मोदी ने कहा कि उनके सामने सागर और उनके पीछे मां भारती के वीर जवान हैं. उन्होंने INS विक्रांत को अनंत शक्तियों का प्रतीक बताया और कहा कि समुद्र पर सूर्य की किरणें और सैनिकों द्वारा जलाए गए दीये मिलकर दिवाली की खास चमक पैदा कर रहे हैं.  प्रधानमंत्री ने जवानों की देशभक्ति और उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि कल रात उन्होंने उन्हें देशभक्ति के गीत गाते देखा और ऑपरेशन सिंदूर का वर्णन सुनकर युद्ध के मैदान में खड़े जवान के अनुभव को महसूस किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि बड़े जहाज, विमान और पनडुब्बियां प्रभावशाली हैं, लेकिन असली ताकत इन्हें चलाने वाले बहादुर जवानों में है. 

पीएम मोदी ने आगे कहा, "हमारे सुरक्षा बलों के पराक्रम और साहस के कारण ही बीते वर्षों में देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. ये उपलब्धि है -माओवादी आतंक का खात्मा."

पीएम मोदी ने जवानों के समर्पण, मेहनत और साहस की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस अनुभव से उन्होंने सैन्य जीवन की कठिनाइयों और जीवंत ऊर्जा को महसूस किया. उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए यह सौभाग्य है कि वे इस दिवाली का पर्व नौसेना के वीर जवानों के बीच मना रहे हैं.

"आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं हमारी सेना"

पीएम मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि भारत पूरी दुनिया के op defence exporter देशों में शामिल हो. उन्होंने कहा कि पिछल एक दशक से हमारा सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं. हमारी सेनाओं ने हजारों ऐसे सामानों की लिस्ट बनाई कि जिन्हें अब बाहर से नहीं मंगाया जाएगा. 

पीएम मोदी ने आगे कहा, "भारतीय नौसेना द्वारा पैदा किए गए भय ने... भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अ‌द्भुत कौशल ने... भारतीय सेना की जाबांजी ने... तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने... Operation Sindoor में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया."

Published at : 20 Oct 2025 11:23 AM (IST)
Embed widget