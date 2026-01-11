Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पुराना नाम Twitter) के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क (Elon Musk) ने अब कंटेंट को लेकर अपनी गलती मानी है और भारत सरकार के कानून के हिसाब से काम करने का वादा किया है. एक्स प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर मोदी सरकार ने संज्ञान लिया था, जिसके बाद एक्स प्लेटफॉर्म ने उन सभी अकाउंट्स पर एक्शन लिया और उनको ब्लॉक किया गया है.

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक एक्स ने 600 अकाउंट डिलीट किए और करीब 3,500 पोस्ट ब्लॉक की हैं. एक्स अब अपने प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट की अनुमति नहीं देगा और सरकारी दिशा-निर्देशों के तहत ही काम करेगा. यह एक्शन उस घटना के एक हफ्ते बाद हुआ है, जब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स प्लेटफॉर्म पर मौजूद आपत्तिजनक कंटेंट को मार्क किया था.

बता दें कि बीते कुछ दिनों से एक्स प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट हो रहे अश्लील कंटेंट को लेकर विवाद चल रहा है. कई अकाउंट Grok AI की मदद से अश्लील कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, जिसको लेकर कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की.

क्या है Grok AI

ग्रोक (Grok) असल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का चैटबॉट है, जिसको खुद एलॉन मस्क की कंपनी XAI ने डेवलप किया है. इसको यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अलावा अलग से ऐप इंस्टॉल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

Grok AI को लेकर क्यों हो रहा विवाद

हाल ही के दिनों में Grok द्वारा तैयार की जा रही अश्लील इमेज और उसका एडिटिंग फीचर चर्चा में रहा है. इसका गलत इस्तेमाल कर लोग एआई की मदद से महिलाओं और नाबालिगों की फोटो का इस्तेमाल करके अश्लील कंटेंट जनरेट कर रहे थे. इसको मोदी सरकार ने गंभीरता से लेते हुए एक्स को निर्देश दिए थे, सरकार के इन सख्त निर्देशों के बाद ही एलॉन मस्क की तरफ से कार्रवाई की गई है.

