जंग के बीच गैस की किल्लत, इधर LPG फिलिंग सेंटर वाले कर रहे खेल, 40 सिलिंडर जब्त

तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पुलिस ने अवैध LPG गैस फिलिंग सेंटरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की. इस अभियान में पुलिस ने 20 कमर्शियल और 20 डोमेस्टिक सिलिंडर जब्त किए, साथ ही गैस भरने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी अपने कब्जे में ले लिए. इस पूरी कार्रवाई ने जिले में चल रहे एक बड़े अवैध गैस कारोबार का पर्दाफाश किया है.

पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी एक सुनियोजित तरीके से इस धंधे को अंजाम दे रहे थे. वे डोमेस्टिक यानी घरेलू गैस सिलिंडरों से गैस निकालकर उसे कमर्शियल सिलिंडरों में भरते थे. घरेलू उपयोग के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी पर उपलब्ध कराई गई गैस को इस प्रकार कमर्शियल कामों के लिए इस्तेमाल करना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह आम जनता के साथ सीधा धोखा भी है. इस अवैध तरीके से भरे गए कमर्शियल सिलिंडरों को बाजार में ऊंची कीमतों पर बेचा जाता था, जिससे आरोपी मोटा मुनाफा कमा रहे थे.

गैर-कानूनी फिलिंग प्रोसेस खतरनाक

इस पूरे मामले में जो सबसे चिंताजनक पहलू सामने आया है, वह यह है कि इस तरह की गैर-कानूनी फिलिंग प्रोसेस बेहद खतरनाक होती है. बिना सही तकनीकी उपकरणों और सुरक्षा मानकों के एक सिलिंडर से दूसरे सिलिंडर में गैस भरना कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है. ऐसे अवैध केंद्रों के आसपास रहने वाले लोगों की जान हमेशा खतरे में रहती है. पुलिस ने इस संवेदनशील पहलू को ध्यान में रखते हुए तत्काल कार्रवाई की और इन केंद्रों को बंद कराया.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया

पुलिस ने इस मामले में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ विधिवत मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों पर एलपीजी नियंत्रण आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के अवैध गैस कारोबार की शिकायतें कुछ समय से मिल रही थीं, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई. जिला पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि उनके आसपास इस तरह की किसी अवैध गतिविधि की जानकारी हो, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.