तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गांधी प्रतिमा के निर्माण को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक खबरों पर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रस्तावित प्रतिमा पर केवल 70 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि विपक्षी दलों और कुछ नेताओं द्वारा यह झूठा प्रचार किया जा रहा है कि इस परियोजना पर 5,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी. मुख्यमंत्री ने इन दावों को पूरी तरह निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया.

CM रेवंत रेड्डी ने अपने बयान में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के निर्माण पर 220 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, तब किसी ने कोई विरोध नहीं किया था. ऐसे में अब गांधी प्रतिमा को लेकर हो-हल्ला मचाना दोहरे मानदंड का उदाहरण है. उन्होंने यह भी कहा कि क्या हम सिर्फ राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए हैदराबाद के इतिहास और विरासत को दफन कर दें? उनके अनुसार, इतिहास को सम्मान देना और उसे जनता के सामने पुनर्जीवित करना सरकार की जिम्मेदारी है.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने HYDRAA का किया सपोर्ट

मुख्यमंत्री ने Hyderabad Disaster Response and Assets Monitoring and Protection Authority (HYDRAA) की भी जोरदार वकालत की. उन्होंने बताया कि जब HYDRAA की स्थापना हुई थी, तब इसकी भी काफी आलोचना की गई थी और इसे लेकर कई सवाल उठाए गए थे. लेकिन जब इस संस्था ने हैदराबाद के तालाबों और जलाशयों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर उन्हें जनता को समर्पित किया, तो आम लोगों ने इस कदम की भरपूर सराहना की. आज HYDRAA के प्रति जनता का नजरिया पूरी तरह बदल चुका है और इसे व्यापक जनसमर्थन प्राप्त है.

मूसी नदी पुनरुद्धार परियोजना का जिक्र

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मूसी नदी पुनरुद्धार परियोजना का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि जो लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार ऐसे सभी विरोधियों को परियोजना स्थल के पास ही कंटेनर हाउस उपलब्ध कराएगी, जिनमें सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद होंगी. मुख्यमंत्री का यह बयान स्पष्ट संकेत देता है कि सरकार मूसी नदी परियोजना को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्पित है और विरोध से विचलित होने वाली नहीं है.