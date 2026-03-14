थाने में ईव-टीज़िंग की शिकायत दर्ज कराने गई लड़की, SHO ने कहा- 'अब तक गैंगरेप हो जाना चाहिए था'

Narendrapur News: पश्चिम बंगाल के नरेंद्रपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक युवती थाने में ईव टीजिंग की शिकायत दर्ज कराने गई थी, लेकिन वहां उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया गया. पीड़िता का दावा है कि थाने के एसएचओ ने उसकी बात सुनकर कहा, "अब तक गैंगरेप हो जाना चाहिए था", जिससे वह हैरान रह गई.

कानून की छात्रा और पीड़िता ने एबीपी आनंदा को बताया कि वह हर दिन अलीपुर कोर्ट से लौटती हैं और रात 8-9 बजे के आसपास घर लौटते समय 'टेस्ट ऑफ दार्जिलिंग' नामक रेस्तरां के पास कुछ लड़के उन्हें ताना मारते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और अश्लील व्यवहार करते हैं. यह मामला पिछले एक-दो महीने से लगातार चल रहा है. 7 तारीख को भी इसी दौरान यह घटना हुई.

एसएचओ पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप

पीड़िता ने आगे बताया कि उन्होंने अपनी मां को पूरी घटना बताई और तुरंत नरेंद्रपुर थाने गईं. थाने में जब उन्होंने एसएचओ को सारी बात बताई तो एसएचओ ने कहा, "आप जो कह रही हैं, उससे तो अब तक गैंगरेप हो जाना चाहिए था." यह टिप्पणी उनके कमरे में की गई. पीड़िता के अनुसार, वहां उनकी मां और कई अधिकारी मौजूद थे और सभी हैरान रह गए. उन्होंने कहा, “क्या शिकायत दर्ज कराने गई युवती से इस तरह की बात की जा सकती है?”

मुख्यमंत्री के पास शिकायत करने की कोशिश

पीड़िता के पिता ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास मामला उठाने की कोशिश की, लेकिन धरना मंच बंद हो जाने के कारण उनसे सीधे मुलाकात नहीं हो सकी. इसके बाद उन्होंने अरूप विश्वास से संपर्क किया, जिन्होंने तुरंत मामले को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

अगले दिन पीड़िता ने लिखित शिकायत दर्ज कराई और मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों को सौंपा. महिला दिवस के एक कार्यक्रम में भी पीड़िता के पिता ने न्यायाधीश के सामने यह मामला उठाया. बारुईपुर जिला पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि थाने के एसएचओ ने वास्तव में क्या कहा, शिकायत कितनी सत्य है और उपलब्ध तथ्यों और सबूतों का मिलान किया जा रहा है.