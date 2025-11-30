IIM रायपुर में पिछले 3 दिनों से चल रही 60वीं DGP-IG कॉन्फ्रेंस के समापन हो गया. समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. मोदी ने कहा कि देशभर में महिला सुरक्षा को लेकर डायल 112 जैसा प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा.

कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन सबसे पहले उन राज्यों को अपना प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला जो कल आंतरिक सुरक्षा को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाए थे. इसके बाद पुलिसिंग में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर चर्चा की गई. तो वहीं दूसरे सत्र में गाइडलाइन तैयार करने को लेकर फोकस रहा.

कॉन्फ्रेंस में सुरक्षा एजेंसियों की जरूरतों, राज्यों के इनपुट और पिछली सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन का अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया गया. साथ ही कॉन्फ्रेंस में देश में जियो पॉलीटिकल चैलेंजेस पर भी चर्चा की गई. इस दौरान एक मॉडल स्टेट भी चुना गया. जिसकी बेहतरीन प्रैक्टिस को पूरे देश में लागू करने की तैयारी है.

बैठक की कमान मोदी-शाह ने संभाली

इससे पहले कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन 13 घण्टे की मैराथन बैठक हुई थी. बैठक की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संभाली. बैठक में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल समेत देश भर की सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख अधिकारी शामिल थे.

This year’s DGP/IGP Conference was an extremely productive one. We all discussed various aspects in line with the theme of ‘Viksit Bharat: Security Dimensions.’ Emphasised the need to keep focusing on professionalism, sensitivity and responsiveness as far as the police forces are… pic.twitter.com/W1IfdSTfrk — Narendra Modi (@narendramodi) November 30, 2025

'पुलिस के बारे में लोगों की सोच बदलने की जरुरत'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "पुलिस के बारे में लोगों की सोच बदलने और पुलिसिंग को मजबूत करने की जरूरत, महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा. कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की आम जनता के बीच पुलिस की छवि बेहतर बनाने और लोगों की सोच में बदलाव लाने की जरूरत है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सुरक्षा पर विशेष चिंता जताते हुए कहा कि देश में डायल 112 की तरह ही महिला सुरक्षा के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार करने की जरूरत है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर अपनी बात रखी, ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया जा सके.

'रिसर्च पर जोर दें'

उन्होंने फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में बड़े अफसर का उल्लेख करते हुए ज्यादा से ज्यादा रिसर्च और व्यवहारिक उपयोग पर भी जोर दिया. पीएम मोदी ने 2047 के रोड मैप को लेकर अधिकारियों से कहा कि आगामी 21 साल में अपराध, तकनीक और सुरक्षा की नई चुनौतियों को देखते हुए पुलिस प्रणाली में लगातार बदलाव की जरूरत है.

स्कूली बच्चों से मिले पीएम मोदी

कॉन्फ्रेंस के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली बच्चों से कैरियर और परीक्षा को लेकर चर्चा भी की. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को परीक्षा में सफल होने के टिप्स भी दिए. पीएम मोदी ने नया रायपुर स्थित नए स्पीकर हाउस एम-1 में पीएम केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सरकारी स्कूलों के करीब 30 छात्र-छात्राओं से मुलाकात की.