महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के परिसीमन का मुद्दा एक बार फिर संसद के विशेष सत्र में गरमाने जा रहा है. सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से क्रमशः 30 नवंबर और 2 दिसंबर से सदनों की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है. तीन दिसंबर तक चलने वाले इस विशेष सत्र में सरकार की कोशिश 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ करने की होगी. इसके लिए संविधान संशोधन के साथ लोकसभा की सीटें बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने की योजना भी चर्चा के केंद्र में रहेगी.

हालांकि, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बार भी संविधान संशोधन विधेयक को विशेष बहुमत से पारित कराने की है. अप्रैल में सरकार को इसी मोर्चे पर विपक्ष के एकजुट विरोध के कारण हार का सामना करना पड़ा था. 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे. विधेयक को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी था. उस दिन सदन में 528 सदस्य मौजूद थे और मतदान में हिस्सा लिया था. ऐसे में विधेयक को कम से कम 352 वोटों की जरूरत थी.

12 साल में पहली बार विधेयक संसद से पारित नहीं हो सका था पारित

यह मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल में पहली बार था, जब उसका कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद से पारित नहीं हो सका. विधेयक गिरने के बाद परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक को भी आगे नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि ये दोनों विधेयक संविधान संशोधन प्रस्ताव से जुड़े हुए थे.

अप्रैल में विरोध की वजह क्या थी?

सरकार ने महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने के लिए परिसीमन और लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था. विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध करने के बजाय परिसीमन की प्रक्रिया और उसके संभावित राजनीतिक प्रभावों पर सवाल उठाए थे. खासतौर पर दक्षिण भारतीय राज्यों को आशंका थी कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण होने से उन राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है.

सरकार ने मौखिक तौर पर भरोसा दिया था कि प्रत्येक राज्य की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि किसी राज्य को नुकसान न हो. लेकिन विपक्ष की आपत्ति थी कि विधेयकों में इस आश्वासन का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है.

परिसीमन में 2011 की जनगणना बनी थी बड़ा सवाल

विवाद की एक बड़ी वजह परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने का प्रस्ताव भी था. संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का वितरण जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है. विपक्ष का कहना था कि परिसीमन आयोग को संविधान में दिए गए 'एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य' के सिद्धांत के तहत काम करना होगा. ऐसे में केवल आश्वासन देकर दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर नहीं किया जा सकता.

गौरतलब है कि राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण पर 1971 की जनगणना के आधार पर लगी रोक को 1976 और फिर 2001 में बढ़ाया गया था. यह रोक आगामी जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद समाप्त होने की व्यवस्था से जुड़ी है. ऐसे में परिसीमन का सवाल केवल सीटें बढ़ाने तक सीमित नहीं, बल्कि राज्यों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संतुलन से भी जुड़ा है.

अप्रैल से अब तक क्या बदला? सरकार के लिए क्यों अहम हैं क्षेत्रीय दल

अप्रैल और नवंबर के बीच सबसे बड़ा बदलाव राजनीतिक समीकरणों में दिखाई दे रहा है. उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल एकजुट होकर विधेयक के खिलाफ खड़े थे. अब सरकार की नजर खासतौर पर डीएमके, एनसीपी (शरदचंद्र पवार) और वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन पर है. इन तीनों दलों के पास लोकसभा के कुल 34 सांसद हैं. हालांकि, इनमें से किसी दल ने नए विधेयक को लेकर बिना शर्त समर्थन का ऐलान नहीं किया है. डीएमके और एनसीपी (एसपी) ने विधेयक का मसौदा देखने के बाद फैसला लेने की बात कही है.





भाजपा को कुछ नए राजनीतिक समीकरणों से भी उम्मीद है. टीएमसी के एक धड़े के भाजपा के साथ आने, शिवसेना (यूबीटी) के कुछ सांसदों के शिंदे गुट में जाने और शिरोमणि अकाली दल के साथ फिर गठबंधन होने से सरकार अपनी संभावित संख्या बढ़ने का दावा कर रही है. हालांकि, टीएमसी के बागी सांसदों के विलय और उनकी औपचारिक स्थिति पर स्पीकर का फैसला भी अहम होगा.





कांग्रेस अब भी महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग करने की मांग कर रही है. उसका तर्क है कि 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में ही लागू किया जा सकता है. वहीं, सरकार का जोर लोकसभा की सीटें बढ़ाने और परिसीमन के साथ आरक्षण लागू करने पर है. यानी इस बार भी असली टकराव महिला आरक्षण पर नहीं, बल्कि उसे लागू करने के तरीके और परिसीमन की शर्तों पर होने की संभावना है.