दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले और सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल को लेकर फरीदाबाद का अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है. इस बीच गुरुवार (13 नवंबर 2025) को बम निरोधक दस्ता अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचा. दिल्ली आतंकी हमला से जुड़ी तीसरी कार आज अल-फलाह यूनिवर्सिटी के भीतर से बरामद की गई. इस कार की ओनर डॉक्टर शाहीन सईद हैं. बम स्क्वॉड की टीम इस कार की जांच के लिए मौके पर पहुंची है.

दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी दूसरी लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार पुलिस ने एक दिन पहले 12 नवंबर को फरीदाबाद के खंडावली गांव से जब्त किया था. इसके बाद भी बम निरोधक दस्ता जांच के लिए पहुंचा था. फरीदाबाद पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है जिसने कथित तौर पर गांव में कार खड़ी की थी और उसे दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है.

जांच में यह खुलासा होने के बाद अलर्ट जारी किया गया कि संदिग्धों ने आईईडी ले जाने के लिए तीन कारें - एक सफेद हुंडई i20, एक लाल इकोस्पोर्ट और एक मारुति सुजुकी ब्रेजा खरीदी थी. सुरक्षा एजेंसियों ने तीनों कार का पता कर लिया है. लाल फोर्ड इकोस्पोर्ट कार डॉ. उमर नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कथित तौर पर हुंडई i20 कार चला था, जिसमें विस्फोट हुआ. पुलिस के मुताबिक उमर ने लाल किला क्षेत्र की टोह लेने के लिए इकोस्पोर्ट कार का इस्तेमाल किया था.

सुरक्षा एजेंसियों ने सोमवार (10 नवंबर 2025) को जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैले आतंकवादी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े एक सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था. गुरुवार को हुए डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई है कि विस्फोट वाली कार डॉ. उमर ही चला रहा था. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास कार में 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी. एनआईए ने इस आतंकी हमले की जांच के लिए 10 अधिकारियों की एक विशेष टीम का गठन किया.