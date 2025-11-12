दिल्ली आतंकी हमले की गुत्थी को सुलझाने के लिए जांच एजेंसियां देश के अलग-अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है. इसी सिलसिले में एटीएस ने बुधवार (12 नवंबर 2025) शाम कानपुर के एक डॉक्टर को हिरासत में लिया है. यह कार्रवाई डॉ. शाहीन शाहिद और उनके भाई डॉ. परवेज से जुड़ी जांच के दौरान मिली नई जानकारी के आधार पर की गई. जिस डॉक्टर को हिरासत में लिया गया उसने दिल्ली हमले के दिन परवेज और शाहीन के संपर्क में रहने वालों से बात हुई थी.

माना जा रहा है कि डॉ. शाहीन की विदेशी संगठनों से संभावित कनेक्शन और जैश मॉड्यूल में उसकी भूमिका की जांच में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं. इस हमले को लेकर अब तक जिन 6 बड़े डॉक्टर्स को जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है, उन सभी ने इस देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई की है .

फरीदाबाद से संदिग्ध कार बरामद

दिल्ली कार ब्लास्ट के मामले में संदिग्ध लाल रंग की इको स्पोर्ट्स फोर्ड कार को फरीदाबाद पुलिस ने खंदावली गांव में पाया. जांच एजेंसियों ने वहां से एक शख्स को हिरासत में लिया. यह वही कार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी. यह कार उमर के नाम पर रजिस्टर्ड है. उमर वही शख्स है, जिस पर दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई आई20 कार चलाने का शक जताया जा रहा है. जांच में सामने आया है कि कई सीसीटीवी फुटेज में उमर को आई20 कार चलाते हुए देखा गया है, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी.

पुलिस ने बताया कि उमर की यह इको स्पोर्ट्स कार दिल्ली के ही एक पते पर रजिस्टर्ड है और इस सुराग के आधार पर राजधानी में कई स्थानों पर छापेमारी की गई.इससे पहले कार की तलाश में दिल्ली पुलिस ने शहर के सभी पुलिस थानों, चौकियों और सीमा चौकियों को अलर्ट पर रखा था. उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस को भी संदिग्ध कार के बारे में जानकारी दी गई थी और अब पुलिस ने इस कार को फरीदाबाद से ढूंढ निकाला.

एनआईए ने स्पेशल टीम का गठन किया

एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए 10 अधिकारियों की एक विशेष टीम का गठन किया. सूत्रों ने बुधवार को बताया कि 10 सदस्यीय विशेष टीम का नेतृत्व एनआईए के एडीजी विजय सखारे करेंगे. इसमें एक आईजी, दो डीआईजी, तीन एसपी और बाकी डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल होंगे.जांच ​​एजेंसियां सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर रख रही हैं और दिल्ली भर के कई स्थानों से मोबाइल फोन डंप डेटा एकत्र कर रही हैं.

दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई

लाल किला के निकट हुए विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी है. अधिकारियों ने नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की तुरंत पुलिस को जानकारी देने का आग्रह किया. संसद परिसर, कनॉट प्लेस और रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील स्थानों के आसपास ऐसी उद्घोषणा सुनी गईं.पुलिस की टीम भीड़भाड़ वाले बाजारों और बस टर्मिनल में लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों से सतर्क रहने और लावारिस बैग या संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी नजदीकी पुलिस चौकी को देने का अनुरोध करती दिखीं.

दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने आतंकी घटना माना

केंद्र सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को आतंकवादी हमला करार दिया. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस आतंकी हमले के गुनहगारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 नवंबर की शाम को दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट से जुड़ी आतंकवादी घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया. मंत्रिमंडल ने मारे गए निर्दोष लोगों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा.

मंत्रिमंडल की ओर से पारित प्रस्तावों में कहा गया कि देश ने सोमवार को लाल किले के पास राष्ट्र-विरोधी ताकतों द्वारा अंजाम दी गई एक जघन्य आतंकवादी घटना देखी है. इस विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "मंत्रिमंडल ने तुरंत और पेशेवर तरीके से इस आतंकी हमले की जांच के निर्देश दिए हैं ताकि गुनाहगारों और उसके सहयोगियों की पहचान की जा सके और उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके."

