दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों को मोदी कैबिनेट ने दी श्रद्धांजलि, CCS की भी बैठक

दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक हुई. इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजित डोभाल शामिल हुए. इसमें सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी.

सीसीएस की बैठक बाद गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी की अलग से बैठक भी हुई. दिल्ली ब्लास्ट में जान गंवाने वालों को कैबिनेट मीटिंग में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास सोमवार (10 नवंबर 2025) को हुए धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हैं. इस पर पीएम मोदी ने कहा कि इस ब्लास्ट के षड्यंत्र के तह तक भारतीय एजेंसियां जाएंगी और इसके पीछे के साजिशकर्ताओं को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)