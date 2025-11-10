दिल्ली में लाल किले के गेट नंबर-1 के पास सोमवार (10 नवंबर 2025) को कार में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसमें अभी तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. धमाका इतना जोरदार था, जिससे आसपास मौजूद कई वाहनों में आग लग गई और कई की खिड़कियों के शीशे टूट गए. इस विस्फोट का वीडियो सामने आया है, जिसमें जलती हुई कारों से आग की लपटें और धुआं उठता दिखाई दे रहा है. दिल्ली पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है.

इस घटना के बाद दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. इसे लेकर मुंबई पुलिस भी एहतियाती कदम उठा रही है. अहम जगहों पर पेट्रोलिंग और चेकिंग बढ़ा दी गई है. शुरुआती जांच में दिल्ली पुलिस ने कहा कि एक खड़ी कार में विस्फोट होने के बाद अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं. लाल किले के पास पुरानी दिल्ली के इलाके राष्ट्रीय राजधानी में सबसे अधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में से है.

लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास यह घटना हुई. धमाके के बाद कई वाहनों में आग लग गई. दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पूरे एरिया को पुलिस की ओर से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है.

लाल किले को जोड़ने वाली सभी सड़कों को बंद किया गया और मेट्रो स्टेशन भी बंद किया गया. वहीं केंद्रीय जांच एजेंसियां एनआईए और एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन कर इस धमाके के बारे में जानकारी ली.

एनएसजी के विशेषज्ञ और एनआईए के जांच अधिकारी विस्फोट स्थल पर पहुंच गए हैं. एनएसजी की टीम में विस्फोटक के विशेषज्ञ शामिल हैं, जबकि एनआईए की टीम में आतंकवादी मामलों के अनुभवी जांच अधिकारी शामिल हैं.