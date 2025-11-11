हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाDelhi Blast: कार चलाने वाले शख्स के चेहरे से हटा पर्दा! जांच एजेंसी ने CCTV फुटेज की मदद से किया खुलासा

Delhi Blast: कार चलाने वाले शख्स के चेहरे से हटा पर्दा! जांच एजेंसी ने CCTV फुटेज की मदद से किया खुलासा

CCTV फुटेज में उमर की पहचान होना जांच एजेंसियों के लिए एक अहम ब्रेकथ्रू साबित हो सकता है. अब फोकस इस बात पर है कि उमर कहां छिपा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 11 Nov 2025 12:49 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली स्थित लाल किले के पास हुए बम धमाके में जांच एजेंसी को बड़ी जानकारी हाथ लगी है. पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जिस i20 कार में धमाका हुआ था उसे उमर चला रहा था. पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज में उमर दिखाई दे रहा था. सूत्रों ने बताया कि फरीदाबाद मॉड्यूल सामने आने के बाद उमर को ये पता चल गया था कि एजेंसियां उसे तलाश रही है, इसलिए वो बच कर भाग रहा था.

जांच एजेंसी ने बताया कि उमर मोहम्मद जिस कार को चला रहा था. वह करीब 3 घंटे तक तो लाल किले के पास पार्किंग में रहा और 3 घंटे बाद बाहर निकला. क्या वो यहां किसी से मिला था? तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब एजेंसी तलाश रही है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनआईए और एफएसएल टीम इस केस की जांच में जुटी है. धमाके वाली जगह से फोरेंसिक सबूत और विस्फोटक के अवशेष जुटाए जा चुके हैं. सुरक्षा एजेंसियां अब उमर की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही हैं.

फरीदाबाद के संदिग्ध आतंकवादी मॉड्यूल
PTI की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार (10 नवंबर 2025) की  शाम हुए विस्फोट के तार भी फरीदाबाद के संदिग्ध आतंकवादी मॉड्यूल से जुड़े होने की बात सामने आई है. विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई है. पुलिस ने मंगलवार को बताया कि एक टीम अल फलाह विश्वविद्यालय में डेरा डाले हुए है, जहां कश्मीरी चिकित्सक पिछले साढ़े तीन साल से रह रहा था. इसके अलावा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और चिकित्सकों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कई पुलिसकर्मी धौज थाना क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रहे हैं. 

जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े आतंकवादी
जांच में पता चला है कि यहां हिरासत में लिए गए एक मौलवी ने बताया कि उसने अपना कमरा एक ऑटो रिक्शा चालक को किराए पर दिया था, जिसने बाद में डॉ. मुजम्मिल को सामान रखने के लिए कमरा दे दिया था. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुजम्मिल और दो अन्य चिकित्सकों समेत आठ लोगों को जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े सफेदपोश आतंकवादी मॉड्यूल में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

ये भी पढ़ें: Delhi Car Blast: कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! मरने वालों की बढ़ी संख्या, 20 से ज्यादा घायल l बड़े अपडेट्स

Published at : 11 Nov 2025 12:32 PM (IST)
