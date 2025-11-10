'जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया...', दिल्ली कार ब्लास्ट पर PM मोदी का पहला बयान

देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इस विस्फोट में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है. उन्होंने कहा, "इस धमाके से प्रभावित लोगों की सहायता अधिकारी कर रहे हैं. गृह मंत्री अमित शाह अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की."

दिल्ली, मुंबई में हाई अलर्ट

शुरुआती जांच में दिल्ली पुलिस का कहना है कि पार्क की गई कार में यह ब्लास्ट हुआ है. पूरे एरिया को पुलिस की ओर से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है. साथ ही, सामान्य गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है. इस घटना के बाद दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास खड़ी कार में हुए ब्लास्ट से अभी तक 11 लोगों की मौत की पु्ष्टि हुई है तो कई अन्य घायल हैं.

Condolences to those who have lost their loved ones in the blast in Delhi earlier this evening. May the injured recover at the earliest. Those affected are being assisted by authorities. Reviewed the situation with Home Minister Amit Shah Ji and other officials.@AmitShah — Narendra Modi (@narendramodi) November 10, 2025

यूपी में पेट्रोलिंग और चेकिंग बढ़ाई गई

लाल किला के पास हुए धमाके के बाद मुंबई पुलिस भी एहतियाती कदम उठा रही है. कई इलाकों में पेट्रोलिंग और चेकिंग बढ़ा दी गई है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं. सीएम योगी ने राज्य के सभी प्रमुख स्थलों, धार्मिक स्थलों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कड़ी निगरानी रखने के आदेश दिए हैं.

धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी और लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए. आसपास के सभी CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा सके.