हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'i-20 कार में हुआ था धमाका, हर एंगल से होगी जांच', दिल्ली ब्लास्ट पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान

'i-20 कार में हुआ था धमाका, हर एंगल से होगी जांच', दिल्ली ब्लास्ट पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान

Delhi Red Fort Car Blast: दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनएसजी और एनआईए की टीमों ने एफएसएल के साथ मिलकर अब गहन जांच शुरू कर दी है. पीएम मोदी ने गृह मंत्री को फोन किया.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 10 Nov 2025 09:46 PM (IST)
देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार (10 नवंबर 2025) की शाम को जोरदार धमाका हुआ. इस विस्फोट में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य घायल हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस धमाके की हर एंगल से जांच की जाएगी. उन्होंने कहा कि आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच के आदेश दिए गए हैं.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "आज शाम लगभग 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ. इस विस्फोट में कुछ पैदल यात्री घायल हो गए और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ लोगों की जान चली गई है. विस्फोट की सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर, दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई.

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "एनएसजी और एनआईए की टीमों ने एफएसएल के साथ मिलकर अब गहन जांच शुरू कर दी है. आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच के आदेश दिए गए हैं. मैंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और स्पेशल ब्रांच इंचार्ज से भी बात की है. हम सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और सभी एंगल को ध्यान में रखते हुए जांच की जाएगी."

इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घायलों से मिलने के लिए LNJP अस्पताल पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली. एनएसजी के विशेषज्ञ और एनआईए के जांच अधिकारी विस्फोट स्थल पर पहुंच गए हैं. एनएसजी की टीम में विस्फोटक के विशेषज्ञ शामिल हैं, जबकि एनआईए की टीम में आतंकवादी मामलों के अनुभवी जांच अधिकारी शामिल हैं.

Published at : 10 Nov 2025 09:25 PM (IST)
Red Fort Breaking News Abp News DELHI AMIT SHAH
Embed widget