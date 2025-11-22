हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालाल किला ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आतंकी ने कोर्ट में लगाई गुहार, कर दी ये डिमांड

लाल किला ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आतंकी ने कोर्ट में लगाई गुहार, कर दी ये डिमांड

NIA ने लाल किला कार धमाका केस में जसीर बिलाल वानी को श्रीनगर से गिरफ्तार कर 10 दिन की कस्टडी में लिया था. उस पर ड्रोन मॉडिफाई कर आतंकी हमलों को तकनीकी मदद देने का आरोप है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 22 Nov 2025 08:24 AM (IST)
Preferred Sources

देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट मामले में एक अहम मोड़ आया है. आरोपी आतंकी जसीर बिलाल वानी ने एनआईए कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें उसने एनआईए हेडक्वार्टर में अपने वकील से मुलाकात की अनुमति मांगी है. पटियाला हाउस स्थित एनआईए कोर्ट आज उसकी इस अर्जी पर सुनवाई करेगी.

एनआईए के अनुसार, जसीर बिलाल वानी आतंकी उमर-उन-नबी का सक्रिय सह-साजिशकर्ता है और कश्मीर के काजीगुंड (अनंतनाग) का रहने वाला है. जांच एजेंसी का दावा है कि 17 नवंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार किए गए वानी पर यह भी आरोप है कि वह ड्रोन को मॉडिफाई कर आतंकियों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कर रहा था.

बिलाल वानी को 10 दिन की NIA कस्टडी

NIA ने लाल किला कार धमाका मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के करीबी और सक्रिय सह-साजिशकर्ता जसीर बिलाल वानी को को दिल्ली की अदालत में पेश किया था. कोर्ट ने सुनवाई के बाद वानी को 10 दिन की NIA कस्टडी में भेजने का आदेश दे दिया है.

श्रीनगर से किया गया था गिरफ्तार

NIA के अनुसार, अनंतनाग के काजीगुंड का निवासी जसीर वानी को सोमवार को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था. एजेंसी का दावा है कि वानी ने ड्रोन को मॉडिफाई करके और धमाके से पहले रॉकेट बनाने की कोशिश करके आतंकी हमलों को अंजाम देने में तकनीकी मदद दी. जांचकर्ताओं का कहना है कि वह पूरी साज़िश में उमर उन नबी के साथ मिलकर एक अहम भूमिका निभा रहा था.

हमले की प्लानिंग में शामिल था आतंकी

जसीर वानी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की अदालत में पेश किया गया, जहां NIA ने उसकी 10 दिन की हिरासत मांगी. एजेंसी के मुताबिक, वानी इस हमले की प्लानिंग में शुरू से ही शामिल था और हमले को अंजाम देने के लिए तकनीकी सपोर्ट देने का काम कर रहा था.

ये भी पढ़ें-

'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?

Published at : 22 Nov 2025 08:02 AM (IST)
Tags :
NIA Delhi Blast Red Fort Attack NIA  Breaking News Abp News Jasir Bilal Wani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: BJP ने नगर पंचायत-नगर परिषद चुनाव में लगाया शतक, 100 प्रत्याशी निर्विरोध जीते?
महाराष्ट्र: BJP ने नगर पंचायत-नगर परिषद चुनाव में लगाया शतक, 100 प्रत्याशी निर्विरोध जीते?
इंडिया
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: वो 3 कारण जिन्होंने इंडिया A से छीना फाइनल का टिकट, जानिए
Rising Star Asia Cup 2025: वो 3 कारण जिन्होंने इंडिया A से छीना फाइनल का टिकट, जानिए
ओटीटी
SSKTK OTT Release Date: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई पूरी डिटेल
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई पूरी डिटेल
Advertisement

वीडियोज

प्यार के ठुमके पर दुल्हन फरार !
Dubai Airshow plane crash: बहादुर पायलेट ने ऐसे बचाई लोगों की जान | Air show
Dubai Airshow plane crash: तेजस हादसे पर सवाल, आखिर चूक कहां हुई? | Tejas Crash
Delhi Shaurya Suicid* News: स्कूल में मानसिक रूप से प्रताड़ित छात्र ने दी जान | ST. Columbus
Sandeep Chaudhary: विपक्षियों पर इतना प्यार क्यों लुटा रही है BJP? | Mahagathbandhan | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: BJP ने नगर पंचायत-नगर परिषद चुनाव में लगाया शतक, 100 प्रत्याशी निर्विरोध जीते?
महाराष्ट्र: BJP ने नगर पंचायत-नगर परिषद चुनाव में लगाया शतक, 100 प्रत्याशी निर्विरोध जीते?
इंडिया
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: वो 3 कारण जिन्होंने इंडिया A से छीना फाइनल का टिकट, जानिए
Rising Star Asia Cup 2025: वो 3 कारण जिन्होंने इंडिया A से छीना फाइनल का टिकट, जानिए
ओटीटी
SSKTK OTT Release Date: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई पूरी डिटेल
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई पूरी डिटेल
विश्व
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
एग्रीकल्चर
यूपी सरकार की बड़ी सौगात किसानों को 60% सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप, जल्दी करें आवेदन
यूपी सरकार की बड़ी सौगात किसानों को 60% सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप, जल्दी करें आवेदन
हेल्थ
Breast Cancer: सिर्फ गांठ नहीं, ये 5 सिग्नल भी बताते हैं बेस्ट कैंसर का पता, गलती से भी न करें इग्नोर
सिर्फ गांठ नहीं, ये 5 सिग्नल भी बताते हैं बेस्ट कैंसर का पता, गलती से भी न करें इग्नोर
ENT LIVE
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
Embed widget