ISI हैंडलर के इशारे पर चल रहा था नेटवर्क, पुलिसकर्मियों पर हमले की साजिश में 5 और गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए पांच और आरोपियों को गिरफ्तार किया है.जांच में सामने आया है कि ये नेटवर्क पाकिस्तान में बैठे ISI हैंडलर शाहजाद भट्टी के इशारों पर काम कर रहा था. गिरफ्तार आरोपी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय थे और उन्हें पुलिसकर्मियों व सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फरीदाबाद निवासी सोहेल,दिल्ली के घिटोरनी निवासी सोनू मीणा और सचिन कुमार मीणा, हरियाणा के नूंह निवासी मोहम्मद कैफ और मेरठ निवासी मोहम्मद रिहान के रूप में हुई है.

स्पेशल सेल ने आरोपियों के कब्जे से पांच अवैध पिस्टल, दस जिंदा कारतूस, शाहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े सदस्य आबिद जट्ट के पोस्टर और पुलिसकर्मियों का पीछा करने व उन्हें धमकाने वाले वीडियो बरामद किए है. पुलिस का कहना है कि बरामद सामग्री से नेटवर्क की गंभीर साजिशों का खुलासा हुआ है. जांच में पता चला है कि मॉड्यूल के सदस्यों को दिल्ली और आसपास के राज्यों में पुलिसकर्मियों, पुलिस स्टेशनों और सुरक्षा शिविरों की रेकी करने के निर्देश दिए गए थे. साथ ही युवाओं को भर्ती कर फायरिंग और ग्रेनेड हमलों जैसी घटनाओं को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी.



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TTH का प्रचार नेटवर्क



पुलिस के मुताबिक, हाल ही में अमृतसर के मजीठा में एक एएसआई की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले कथित संगठन "तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान (TTH)" के प्रचार-प्रसार का काम भी इसी नेटवर्क को सौंपा गया था.आरोपियों को दिल्ली-एनसीआर में दीवारों पर TTH के समर्थन में ग्रैफिटी बनाने और उसके वीडियो पाकिस्तान स्थित हैंडलरों को भेजने के निर्देश दिए गए थे. पुलिस के मुताबिक सोहेल ने शाहजाद भट्टी के निर्देश पर दिल्ली और फरीदाबाद में TTH के समर्थन में कई जगह ग्रैफिटी बनाई थी. इसके बदले उसे 5 हजार रुपये दिए गए थे.

हथियार और भर्ती मिशन



सोनू मीणा नेटवर्क के लिए हथियारों की व्यवस्था करने और अन्य सदस्यों को आर्थिक मदद पहुंचाने का काम करता था. उसके पास से तीन पिस्टल और कारतूस बरामद हुए है. सचिन कुमार मीणा उसका सहयोगी था. जिसके कब्जे से दो पिस्टल और कारतूस मिले है. मोहम्मद कैफ पाकिस्तान स्थित नेटवर्क के सदस्य राना हुनैन और आबिद जट्ट के संपर्क में था.उसे पुलिसकर्मियों की हत्या, पुलिस स्टेशनों की रेकी और नए युवाओं की भर्ती का जिम्मा सौंपा गया था. मोहम्मद रिहान सीधे पाकिस्तान स्थित हैंडलरों आबिद जट्ट और मोहसिन के संपर्क में था. जांच में सामने आया है कि उसे पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने के लिए 3 लाख रुपये देने का लालच दिया गया था.

पहले भी गिरफ्तारियां

स्पेशल सेल इससे पहले इसी मॉड्यूल के तीन सदस्यों शोएब, अनमोल राय उर्फ अन्नू और रवि कश्यप को गिरफ्तार कर चुकी है.इनके पास से भी हथियार और कारतूस बरामद हुए थे.पुलिस के मुताबिक ये आरोपी पुलिसकर्मियों को धमकी देने वाले वीडियो बनाकर अपने पाकिस्तानी हैंडलरों को भेजते थे और दिल्ली में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का कहना है कि ये मॉड्यूल पाकिस्तान से संचालित एक बड़े आतंकी-आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा है.जो भारत में हथियारों की तस्करी, आतंकी गतिविधियों के प्रचार, युवाओं की भर्ती और सुरक्षा बलों पर हमलों की साजिशों में शामिल था.मामले में आगे की जांच जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है.



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