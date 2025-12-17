हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली में एमसीडी की टोल वसूली से लगने वाले जाम को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की बड़ी वजह कहा, 1 सप्ताह के भीतर इसे स्थगित करने पर फैसला लेने को कहा

दिल्ली में एमसीडी की टोल वसूली से लगने वाले जाम को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की बड़ी वजह कहा, 1 सप्ताह के भीतर इसे स्थगित करने पर फैसला लेने को कहा

एमसीडी ने टोल से होने वाली कमाई का हवाला दिया तो सीजेआई सूर्यकांत ने उन्हें आड़े-हाथों लिया और कहा, 'आप तो कल को आमदनी के लिए कनॉट प्लेस पर भी टोल वसूलना शुरू कर सकते हैं. लोग प्रदूषण से परेशान हैं.'

By : निपुण सहगल | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 17 Dec 2025 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की 9 सीमाओं पर नगर निगम की से होने वाली टोल वसूली पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने इसके चलते लगने वाले जाम को प्रदूषण की एक बड़ी वजह कहा है. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने एमसीडी (नगर निगम) से कहा है कि वह फिलहाल टोल वसूली स्थगित करने पर विचार करे. इस बारे में 1 सप्ताह के भीतर फैसला लिया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से कहा है कि वह दिल्ली की सीमाओं से दूर अपने टोल पर होने वाली वसूली का कुछ हिस्सा एमसीडी को देने पर विचार करे. इससे एमसीडी को होने वाले आर्थिक नुकसान की कुछ भरपाई हो सकेगी. दरअसल, एमसीडी की टोल वसूली से लगने वाले जाम का मसला लेकिन NHAI ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. NHAI ने दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में इस विषय को रखा था.

एमसीडी के वकील ने टोल वसूली को अपने खर्चों के लिए जरूरी बताया. इस पर चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने उन्हें आड़े-हाथों लेते हुए कहा, 'आप तो कल को आमदनी के लिए कनॉट प्लेस पर भी टोल वसूलना शुरू कर सकते हैं. लोग प्रदूषण से परेशान हैं. हमें सार्वजनिक हित का सोचना है.' चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हर साल 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक दिल्ली नगर निगम को टोल वसूली स्थगित रखनी चाहिए. इससे होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए योजना बनाई जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वह तात्कालिक उपायों की बजाय दीर्घकालिक समाधान पर चर्चा करना चाहता है. कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) और एनसीआर के राज्यों (दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान) को इन बिंदुओं पर काम करने के लिए कहा है :-

* वाहनों के आवागमन और सार्वजनिक यातायात की बेहतर व्यवस्था
* कम औद्योगिक प्रदूषण और स्वच्छ ऊर्जा साधन
* पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना
* प्रदूषण के चलते निर्माण कार्य रुकने पर मजदूरों को आमदनी और वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाना
* घरेलू गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण को कम करना
* वृक्षारोपण कर हरित क्षेत्र को बढ़ाना
* नागरिकों में जागरूकता फैलाना
* कोई भी अन्य कदम जो CAQM को जरूरी लगे

कोर्ट के सामने क्रिसमस और नए साल पर पटाखों को रोकने, प्रदूषण के चलते बंद स्कूलों को खोलने जैसी कई मांगें रखी गईं, लेकिन कोर्ट ने इन विषयों को CAQM पर छोड़ते हुए कहा कि वह दीर्घकालिक समाधान पर चर्चा करना चाहता है. 6 जनवरी को मामले पर अगली सुनवाई होगी.

बुधवार (17 दिसंबर, 2025) को हुई सुनवाई में कुछ राज्यों ने बताया कि निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित मजदूरों को उनके खातों में सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, 'सीधे पैसे भेजना काफी नहीं है. मजदूरों का कई लोग शोषण करते हैं. जब उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं, तो उनसे वह पैसे ले लिए जाते हैं. सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि मजदूर अपने खाते में भेजे गए पैसे को टुकड़ों में ही बाहर निकल सके. इससे उसका खर्च कुछ दिनों तक चल सके.' मामले में दिल्ली सरकार के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि वह राज्यों को कोर्ट की इस भावना से अवगत करा देंगी.

 

यह भी पढ़ें:-
'नहीं चाहिए ये पैसा, बंद करो टोल', दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर एमसीडी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read
Published at : 17 Dec 2025 05:00 PM (IST)
Tags :
MCD Legal News SUPREME COURT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'आखिरकार भारत ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में...', चव्हाण का बयान सुनकर इतराने लगे पाकिस्तानी
'आखिरकार भारत ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में...', चव्हाण का बयान सुनकर इतराने लगे पाकिस्तानी
दिल्ली NCR
दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए कल से लागू होंगे सख्त नियम, जान लें पूरी बात
दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए कल से लागू होंगे सख्त नियम, जान लें पूरी बात
इंडिया
इधर कांग्रेस ने जारी किया संसद सत्र के लिए व्हिप, उधर जर्मनी पहुंच गए राहुल गांधी, सामने आई तस्वीर, जानें क्या कह रही BJP
इधर कांग्रेस ने जारी किया संसद सत्र के लिए व्हिप, उधर जर्मनी पहुंच गए राहुल गांधी, सामने आई तस्वीर, जानें क्या कह रही BJP
क्रिकेट
IPL Auction 2026: पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
Advertisement

वीडियोज

HDFC Bank का बड़ा दांव: IndusInd Bank में 9.5% हिस्सेदारी, RBI से मिली हरी झंडी| Paisa Live
PM Modi Ethiopia Visit: इथियोपिया में पीएम को मिला सर्वोच्च सम्मान.. जताया आभार | PM Modi
Delhi Pollution Emergency: Delhi सरकार का बड़ा फैसला, श्रमिकों को 10 हजार की मदद
Trump के 50% Tariffs Fail , November में India का Export Blast | Trade Deficit Lowest | Paisa Live
Insurance Companies के लिए बड़ा Game-Changer Bill | India में Foreign Investment का रास्ता साफ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आखिरकार भारत ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में...', चव्हाण का बयान सुनकर इतराने लगे पाकिस्तानी
'आखिरकार भारत ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में...', चव्हाण का बयान सुनकर इतराने लगे पाकिस्तानी
दिल्ली NCR
दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए कल से लागू होंगे सख्त नियम, जान लें पूरी बात
दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए कल से लागू होंगे सख्त नियम, जान लें पूरी बात
इंडिया
इधर कांग्रेस ने जारी किया संसद सत्र के लिए व्हिप, उधर जर्मनी पहुंच गए राहुल गांधी, सामने आई तस्वीर, जानें क्या कह रही BJP
इधर कांग्रेस ने जारी किया संसद सत्र के लिए व्हिप, उधर जर्मनी पहुंच गए राहुल गांधी, सामने आई तस्वीर, जानें क्या कह रही BJP
क्रिकेट
IPL Auction 2026: पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
बॉलीवुड
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
ट्रेंडिंग
'पैसा है तो सब हो सकता है
'पैसा है तो सब हो सकता है" विधायक के बेटे ने मंदिर के गर्भगृह में रचाई शादी- आग बबूला हुए यूजर्स, वीडियो वायरल
हेल्थ
Sleep Structure: 8 घंटे लगातार सोना सही या छोटे-छोटे गैप में नींद लेना, आपकी बॉडी के लिए कौन-सा तरीका बेहतर?
8 घंटे लगातार सोना सही या छोटे-छोटे गैप में नींद लेना, आपकी बॉडी के लिए कौन-सा तरीका बेहतर?
यूटिलिटी
ट्रेन का टिकट वेटिंग रहेगा या कंफर्म होगा, अब 10 घंटे पहले लग जाएगा पता, रेलवे ने किया बड़ा बदलाव
ट्रेन का टिकट वेटिंग रहेगा या कंफर्म होगा, अब 10 घंटे पहले लग जाएगा पता, रेलवे ने किया बड़ा बदलाव
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget