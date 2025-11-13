दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ बड़ा एक्शन, सरकार ने रद्द की सदस्यता

दिल्ली में लाल किला के पास हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है. एशोसिएशन ऑफ इंडियन यूनियन (AIU) ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी है. अल-फलाह को तत्काल प्रभाव से AIU का लोगो हटाने का निर्देश दिया गया है. इस यूनिवर्सिटी से जुड़े कई डॉक्टर्स को दिल्ली बम धमाका मामले में जांच एजेंसियों ने हिरासत में लिया है, जिसमें डॉ. उमर उन नबी, डॉ. शाहिद, डॉ. निसार-उल-हसन और डॉ. मुजम्मिल शामिल हैं.

NMC और NAAC भी कार्रवाई की तैयारी में

अल-फलाह यूनिवर्सिटी अब अपनी वेबसाइट पर पाठ्यक्रमों के बारे में गलत जानकारी देने के कारण भी जांच के दायरे में है. वहीं नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने भी यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं. NMC की ओर से कहा गया कि अभी वे पर्याप्त सबूत का इंतजार कर रहे हैं.

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) ने अल-फलाह यूनिवर्सिटीको अपनी वेबसाइट पर गलत मान्यता प्रदर्शित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया कि यूनिवर्सिटी को न तो NAAC की मान्यता है और न ही NAAC के लिए आवेदन किया है.

दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तार

दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद का फलाह अल-फलाह यूनिवर्सिटी टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद जांच के घेरे में है. ईडी भी इस यूनिवर्सिटी के फंडिंग की जांच कर रही है. आरोप है कि इस यूनिवर्सिटी के 10 सालों के फाइनेंशियल फाइलिंग्स और FCRA रिकॉर्ड्स सार्वजनिक रूप से गायब हैं.

दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी तीसरी कार गुरुवार (13 नवंबर 2025) को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के भीतर से बरामद की गई. इस कार की ओनर डॉक्टर शाहीन सईद हैं. संदिग्धों ने आईईडी ले जाने के लिए तीन कारें- एक सफेद हुंडई i20, एक लाल इकोस्पोर्ट और एक मारुति सुजुकी ब्रेजा खरीदी थी. फलाह यूनिवर्सिटी से आज मारुति सुजुकी ब्रेजा कार बरामद की गई.

