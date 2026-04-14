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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘मैं आपसे माफी मांगता हूं’, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करते समय क्यों PM मोदी हुए भावुक

‘मैं आपसे माफी मांगता हूं’, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करते समय क्यों PM मोदी हुए भावुक

Delhi Dehradun Expressway Inauguration: पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से इस क्षेत्र का कायाकल्प होगा. उन्होंने कार्यक्रम में देर से पहुंचने के लिए लोगों से मांफी मांगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 14 Apr 2026 03:57 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (14 अप्रैल 2026) को करीब 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से बने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उदघाटन किया. छह लेन वाले 213 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच का सफर ढाई घंटे का रह जाएगा. पीएम मोदी ने इससे पहले देहरादून में रोड शो किया जिसमें उन्हें देखने के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी.

पीएम मोदी ने लोगों से क्यों मांगी माफी?

पीएम मोदी ने कहा, 'सबसे पहले तो मैं आप सबसे मांफी मांगता हूं. उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कार्यकम में जुड़े हुए लोगों से भी क्षमा मांगता हूं. मुझे यहां पहुंचने में एक घंटे से भी ज्यादा देर हो गई. आप लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा. मैं निकला तो समय पर ही था, लेकिन करीब-करीब 12 किलोमीटर के रोड शो दौरान इतना उत्साह था कि तेज गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया. धीरे-धीरे बढ़ते हुए लोगों का आशीर्वाद लेते हुए यहां पहुंचने में मुझे 1 घंटे से भी ज्यादा देर हो गई.'

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे बड़ी उपलब्धि: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर 26वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है. आज दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ इस प्रगति में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है. बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा. मुझे बहुत खुशी है कि डबल इंजन सरकार की नीतियों और उत्तराखंड के लोगों के परिश्रम से यह युवा राज्य विकास के नए आयाम जोड़ रहा है. यह प्रोजेक्ट भी प्रदेश की प्रगति को नई गति देगा.'

पूरे क्षेत्र का हो जाएगा कायाकल्प: पीएम मोदी

उन्होंने कहा, 'यह इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रगति के नए द्वार हैं, गेटवे हैं, डोर हैं. इनसे उम्मीदों की डोर भी जुड़ी हुई है. यह इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क के अलावा नए-नए व्यापार और कारोबार का मार्ग बनाते हैं, गोदामों और फैक्ट्रियों के लिए आधार तैयार करते हैं. दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है.'

ये भी पढ़ें : Explained: MP में तलवार से काटा, हरियाणा में नाले में मिला शव! एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्यों बढ़ रहीं हत्याएं?

Published at : 14 Apr 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
Pushkar Singh Dhami PM Modi Delhi Dehradun Expressway
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