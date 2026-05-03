Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तमिलनाडु चुनाव में भी बंगाल से ज्यादा भ्रम की स्थिति है।

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब सिर्फ कुछ घंटों का वक्त बचा है. सुबह आठ बजे से वोटों की गिनती वैसे तो पांच राज्यों में सरकार बनाने के लिए शुरू होगी, लेकिन सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल के नतीजे पर रहेगी. देखना यह होगा कि इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) को सरकार बनाने का एक और मौका मिलता है या फिर बंगाल में पहली बार कमल का फूल खिलता है.

राजस्थान के फलोदी शहर के सट्टा बाजार की बात की जाए, तो इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर यहां पूरी तरह अनिश्चितता की स्थिति देखने को मिल रही है. बंगाल के चुनावी नतीजे को लेकर फलोदी के सट्टा बाजार में भी दुविधा की स्थिति है. सट्टा बाजार में लगने वाला अरबों रुपये का दांव किसी एक तरफ नहीं है. दीदी ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी को लेकर सटोरिए लगभग बराबर से बटे हुए हैं. तृणमूल कांग्रेस को कांटे की लड़ाई में बेहद मामूली सी बढ़त यहां के सट्टा बाजार में देखने को मिल रही है.

TMC पर 53 प्रतिशत को भाजपा पर 47 फीसद लगा दांव

फलोदी के सट्टा बाजार में करीब 53 फीसदी सटोरियों ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पर दांव लगाया है तो वहीं 47 प्रतिशत लोगों ने बीजेपी पर पैसा लगाया है. हालांकि, एग्जिट पोल आने से पहले ममता बनर्जी पर 60 फीसदी और बीजेपी पर 40 प्रतिशत लोग सट्टा लगा रहे थे, लेकिन पिछले चार दिनों में हालात काफी बदल गए हैं.

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किस पर कैसे लगा है भाव?

बंगाल के नतीजे की बात की जाए, तो फलौदी के सट्टा बाजार में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पर 130 से 135 रुपये का भाव लग रहा है. यानी अगर किसी ने 100 रुपये का सट्टा लगाया है तो ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर बनने पर उसे 130 से 135 रुपये मिलेंगे. दूसरी तरफ बीजेपी पर 100 रुपये के बदले 140 से 145 रुपये का भाव लगा है. तृणमूल और बीजेपी की जीत पर अगर भाव डेढ़ गुना भी नहीं है तो वहीं कम्युनिस्ट पार्टियों व अन्य की सरकार बनने पर करीब पचासी गुना भाव है. यानी अन्य की सरकार बनने पर 100 रुपये का दांव लगाने वाले को करीब साढ़े आठ हजार रुपये मिलेंगे. इसी तरह किसी को बहुमत नहीं मिलने की सूरत में करीब 20 गुना का भाव है.

तमिलनाडु को लेकर भी बना है कंफ्यूजन

फलोदी में इस चुनाव में 80 फीसदी के करीब पैसा पश्चिम बंगाल के चुनाव पर ही लगा हुआ है. इसके बाद असम, केरल और तमिलनाडु का नंबर आता है. असम के नतीजे को लेकर 90 फीसदी के करीब लोगों ने बीजेपी पर दांव खेला है. केरल में ज्यादातर लोगों ने यूडीएफ गठबंधन पर पैसा लगाया है तो तमिलनाडु में बंगाल से भी ज्यादा कंफ्यूजन है.

किस नेता पर लगा है कितना दांव?

बंगाल की अगर बात की जाए, तो तृणमूल की सरकार बनने की सूरत में करीब 85 फीसदी से ज्यादा लोगों ने ममता बनर्जी के सीएम बनने पर दांव खेला है. 10 फीसदी सटोरियों ने दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर पैसा लगाया है तो सिर्फ चार फीसदी लोगों ने अन्य पर. बीजेपी की सरकार बनने पर करीब 40 फीसदी लोगों ने सुवेंदु अधिकारी पर सट्टा लगाया है तो वहीं करीब 35 से 38 फीसदी लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार पर.

आखिरी वक्त में सुकांता पर दांव लगाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. इन दो बड़े नेताओं के साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, महिला नेत्री अग्निमित्र पॉल, पूर्व अभिनेत्री रूपा गांगुली और लॉकेट चटर्जी पर भी लोगों ने सट्टा लगाया है.

सट्टा लगाने पर पाबंदी फिर भी अरबों का होता है धंधा

हालांकि, फलोदी समेत पूरे भारत में सट्टा लगाने पर पूरी तरह पाबंदी है, लेकिन फलोदी में अब भी चुनाव और दूसरे मौकों पर करोड़ों-अरबों रुपये का सट्टा लगता है. यह काम यहां चोरी छुपे किया जाता है. यहां का नेटवर्क पूरे देश में फैले होने का दावा किया जाता है. सूत्रों का दावा है की पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार भी यहां के सट्टा बाजार में कई हजार करोड रुपये का दांव लगा हुआ है. सट्टे का यह कारोबार ऑनलाइन मोड में पूरे देश में फैला हुआ है.

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