MP में तलवार से काटा, हरियाणा में नाले में मिला शव! एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हत्याएं क्यों?

10 अप्रैल 2026 की रात 8:30 बजे धनराज नाथ घर से पंकज चौधरी की गाड़ी में किसी लोकल प्रोग्राम के लिए निकले, लेकिन फिर घर नहीं लौटे. 11 अप्रैल की सुबह बेटी दिलकश ने भानपुरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई. पुलिस ने छानबीन की, तो सबके होश उड़ गए. धनराज को उसकी पत्नी धापू बाई और प्रेमी पंकज ने तलवार और सब्बल से काटकर मौत के घाट उतार दिया. दोनों ने मिलकर शव को जलाने की कोशिश की, लेकिन शव पूरी तरह नहीं जला, तो JCB से गड्ढा खुदवाकर टुकड़ों को गाड़ दिया. भारत में दिन-ब-दिन ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं. क्या है रिश्तों में इस दरार की जड़? जानेंगे एक्सप्लेनर में...

सवाल 1: भारत में पति की क्रूरता से हत्या के मामले क्या हैं?

जवाब: भारत में पति की हत्याओं के दर्जनों नए केस हैं:

राजस्थान केस (मार्च 2026): बालोतरा में 23 साल की अनु देवी ने 4 साल की शादी के बाद पति महेंद्र मेघवाल को घर बुलाकर गला घोंट दिया. अनु को पति से प्यार नहीं था, वह अमराराम से संबंध रखती थी. 20 मार्च 2025 की रात झगड़ा हुआ, जिसके बाद अनु ने पति का मर्डर कर दिया. गिड़ा थानेदार दलपत सिंह चौधरी ने कहा, 'अनु ने प्रेमी के बारे में बताया, दोनों ने मर्डर कबूल कर लिया.'

बालोतरा में 23 साल की अनु देवी ने 4 साल की शादी के बाद पति महेंद्र मेघवाल को घर बुलाकर गला घोंट दिया. अनु को पति से प्यार नहीं था, वह अमराराम से संबंध रखती थी. 20 मार्च 2025 की रात झगड़ा हुआ, जिसके बाद अनु ने पति का मर्डर कर दिया. गिड़ा थानेदार दलपत सिंह चौधरी ने कहा, 'अनु ने प्रेमी के बारे में बताया, दोनों ने मर्डर कबूल कर लिया.' रायपुर केस (फरवरी 2026): रोशनी ने 1 साल के अफेयर वाले प्रेमी लिलेश और उसके तीन साथियों के साथ मिलकर 27 साल के पति किशोर सरती की हत्या का प्लान बनाया. रोशनी ने किशोर को बहाने से बिठिया गांव भेजा. माथ गांव के सागौन वाटिका के पास किराए की थार से उसकी बाइक पर टक्कर मार दी. इसे एक्सीडेंट का रूप दिया, लेकिन ड्रैग मार्क्स से राज खुल गया. रोशनी ने कबूल किया, 'मेरा अफेयर था और हम साथ रहना चाहते थे, लेकिन किशोर मारता था. इस वजह से उसे रास्ते से हटा दिया.'

रोशनी ने 1 साल के अफेयर वाले प्रेमी लिलेश और उसके तीन साथियों के साथ मिलकर 27 साल के पति किशोर सरती की हत्या का प्लान बनाया. रोशनी ने किशोर को बहाने से बिठिया गांव भेजा. माथ गांव के सागौन वाटिका के पास किराए की थार से उसकी बाइक पर टक्कर मार दी. इसे एक्सीडेंट का रूप दिया, लेकिन ड्रैग मार्क्स से राज खुल गया. रोशनी ने कबूल किया, 'मेरा अफेयर था और हम साथ रहना चाहते थे, लेकिन किशोर मारता था. इस वजह से उसे रास्ते से हटा दिया.' संभल केस (दिसंबर 2025): संभल में पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कारोबारी पति की हत्या कर दी. दोनों ने पहले लोहे की रॉड और हथौड़े से उसके सिर पर वार किए. फिर मौत होने के बाद ग्राइंडर से शव के कई टुकड़े कर दिए. मृतक के धड़ और कटे हुए हाथ को घर से 800 मीटर दूर नाले में फेंक दिया, जबकि सिर को रामघाट पर गंगा नदी में बहा दिया. पुलिस की जांच में पत्नी के अफेयर की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने पत्नी रूबी और उसके बॉयफ्रेंड गौरव को जेल भेज दिया.

संभल में पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कारोबारी पति की हत्या कर दी. दोनों ने पहले लोहे की रॉड और हथौड़े से उसके सिर पर वार किए. फिर मौत होने के बाद ग्राइंडर से शव के कई टुकड़े कर दिए. मृतक के धड़ और कटे हुए हाथ को घर से 800 मीटर दूर नाले में फेंक दिया, जबकि सिर को रामघाट पर गंगा नदी में बहा दिया. पुलिस की जांच में पत्नी के अफेयर की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने पत्नी रूबी और उसके बॉयफ्रेंड गौरव को जेल भेज दिया. फरीदाबाद केस (नवंबर 2025): 24 साल की शिखा ने प्रेमी और उसके दो साथियों के साथ मिलकर पति अरुण की बेल्ट से गला घोंटकर हत्या कर दी. अरुण को शिखा के अफेयर का पता चल गया था और रोज झगड़े हो थे. 7 नवंबर 2025 को शिखा ने परिवार को फोन करके कहा, 'अरुण की तबीयत बिगड़ने की वजह से मौत हो गई.' NIT थाने की पुलिस ने तकनीकी सबूत खंगाले तो शिखा को पकड़ लिया.

24 साल की शिखा ने प्रेमी और उसके दो साथियों के साथ मिलकर पति अरुण की बेल्ट से गला घोंटकर हत्या कर दी. अरुण को शिखा के अफेयर का पता चल गया था और रोज झगड़े हो थे. 7 नवंबर 2025 को शिखा ने परिवार को फोन करके कहा, 'अरुण की तबीयत बिगड़ने की वजह से मौत हो गई.' NIT थाने की पुलिस ने तकनीकी सबूत खंगाले तो शिखा को पकड़ लिया. सोनीपत केस (जुलाई 2024): सोनिया ने प्रेमी रोहित के साथ मिलकर पति प्रीतम प्रकाश की हत्या करवाई. शव हाथ-पैर बांधकर अगवानपुर गांव के नाले में फेंक दिया. एक साल बाद प्रीतम का मोबाइल सोनिया के पास ट्रेस हुआ. दिल्ली पुलिस ने अलीपुर में रेड मारकर रोहित और सोनिया को गिरफ्तार किया. गन्नौर ACP रिशिकांत ने बताया कि दोनों ने हत्या करना कबूल किया.

2025 में भी जयपुर, मेरठ, मेघालय हनीमून मर्डर जैसे कई केस आए. NCRB के अनुसार, लव अफेयर और वैवाहिक संबंध हत्या के तीसरे-चौथे सबसे बड़े मोटिव हैं. अनुमान है कि हर साल सैकड़ों पति इसी वजह से मारे जाते हैं.

सवाल 2: भारत में एडल्ट्री के केस दिन ब दिन कैसे बढ़ रहे हैं?

जवाब: 27 सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को अपराध मुक्त कर दिया. एडल्ट्री का मतलब है कि पति या पत्नी के अपने पार्टनर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से शारीरिक संबंध हों. शादीशुदा लोगों के लिए इंटरनेशल डेटिंग एप Gleeden पर भारतीय यूजर्स में 734% उछाल आया. 2026 तक Gleeden के भारत में 40 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं. एश्ले मेडिसन के जून 2025 डेटा में कांचीपुरम (तमिलनाडु) पूरे भारत में नंबर-1 बन गया. दिल्ली-NCR के 9 शहर टॉप-20 में हैं.

टियर-2/3 शहरों में ग्रोथ 3 गुना तेज हुई है. महिलाओं में पिछले 2 साल में 148% बढ़ोतरी देखी गई. कुल यूजर्स में पुरुष 65%, महिलाएं 35% हैं. Gleeden-YouGov सर्वे के मुताबिक, 55% भारतीयों ने अफेयर की बात कबूल की है, जिनमें 56% महिलाएं हैं. 40% ने 'डिजिटल अफेयर' स्वीकार किया है.

सवाल 3: शादी खत्म करने के लिए हत्या रास्ता क्यों?

जवाब: तलाक भारत में अभी भी मुश्किल है, खासकर महिलाओं के लिए. सोशल स्टिग्मा, फैमिली प्रेशर, बच्चों की कस्टडी, संपत्ति का झगड़ा और आर्थिक निर्भरता जैसी डिवोर्स प्रोसेस हैं, जिसमें सालों लगते हैं. Gleeden सर्वे के मुताबिक, दुनियाभर में डिवोर्स रेट पिछले 5 सालों में 35% बढ़ा है. सबसे ज्यादा महिलाएं 58% केस फाइल करती हैं.

क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि हिंसा तुरंत 'सजा' देती है, जबकि छोड़ना इमोशनल मैच्योरिटी मांगता है. कई बार 'अलाइव' फील कराने वाला प्रेमी मिल जाता है तो 'स्टार्ट ओवर' का जुनून हावी हो जाता है. दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि 'एडल्ट्री क्राइम नहीं, लेकिन गंभीर परिणाम हैं.' साथी के प्रेमी से मुआवजा मांगा जा सकता है, फिर भी कई हिंसा चुन लेते हैं.

सवाल 4: पति-पत्नी के रिश्ते में दरार की वजहें क्या हैं?

जवाब: साइक्लोजिस्ट एक्सपर्ट्स और मीडियम की रिपोर्ट्स इसकी 10 बड़ी वजहें बताते हैं...

जल्दी शादी: जो लोग 20-22 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं, वे 30-35 साल तक नौकरी, घर-बार और बच्चों में व्यस्त हो जाते हैं. तब अचानक उन्हें लगता है कि जिंदगी का असली मजा यानी डेटिंग, घूमना-फिरना, फ्लर्टिंग या खुद को आजाद महसूस करना मिस हो गया. फैमिली प्रेशर: भारत में परिवार और समाज का दबाव बहुत ज्यादा होता है. कई बार लोग बिना अच्छे से जान-पहचान किए ही शादी कर लेते हैं. बाद में जब उन्हें एहसास होता है कि यह साथी उनकी सोच से मेल नहीं खाता, तो बाहर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो उनकी हर बात समझता है. उत्तेजना की कमी: रोजमर्रा की जिंदगी की एकरसता से लोग ऊब जाते हैं. बस थोड़ा मजा, बदलाव या एक्साइटमेंट चाहिए. वे अफेयर करके 'जिंदगी में कुछ नया' महसूस करना चाहते हैं. यह वजह अक्सर 'फन के लिए' शुरू होती है. आर्थिक तंगी: घर में पैसे की समस्या या पैसों के मैनेजमेंट पर बार-बार झगड़े होते हैं. ऐसे वक्त में अगर बाहर कोई व्यक्ति उनकी परेशानी सुनता है या आर्थिक मदद देता है, तो वह बहुत आकर्षक लगता है. यही सुनना या सपोर्ट अफेयर की शुरुआत बन जाता है. करियर एडवांसमेंट: कुछ लोग जान-बूझकर रिलेशनशिप बनाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका करियर आगे बढ़ेगा. ऑफिस, बिजनेस या प्रोफेशनल नेटवर्क में यह 'फायदा' देखकर वे अफेयर शुरू कर देते हैं. जीवन में बड़े बदलाव: जिंदगी में कभी-कभी बहुत बड़े झटके लगते हैं, जैसे गंभीर बीमारी, परिवार में मौत, नौकरी चले जाना या आर्थिक नुकसान. इन मुश्किल वक्त में कई लोग अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के पास जाते हैं, क्योंकि वह नया व्यक्ति उनके दर्द से जुड़ा नहीं होता, इसलिए उसकी बातें ज्यादा आराम और सपोर्ट वाली लगती हैं. बच्चे होने के बाद: बच्चा पैदा होने के बाद पति-पत्नी का पूरा रूटीन बदल जाता है. सारा ध्यान बच्चे पर चला जाता है. एक-दूसरे को देने वाला समय लगभग खत्म हो जाता है. ज्यादातर महिलाएं मां बनने में पूरी तरह व्यस्त हो जाती हैं, जबकि कई पुरुष खुद को घर में 'अनइंपोर्टेंट' या अकेला महसूस करने लगते हैं. वे बाहर किसी और के पास जाते हैं जहां उन्हें फिर से महत्व मिलता है. शारीरिक असंतोष: जब पति-पत्नी के बीच शारीरिक संबंधों में संतोष नहीं मिलता, तो व्यक्ति बाहर से यह कमी पूरी करने की कोशिश करता है. चाहे वजह उम्र हो, स्वास्थ्य समस्या हो, या एक-दूसरे की जरूरतों को समझ न पाना. यह सबसे आम वजहों में से एक है. भावनात्मक दूरी: पति-पत्नी एक-दूसरे से भावनात्मक रूप से दूर हो जाते हैं. जब यह रुक जाता है, तो धीरे-धीरे दूरी बढ़ती है और कोई बाहर का व्यक्ति भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है. कोई साझा रुचि न होना: अगर पति-पत्नी में कोई कॉमन इंटरेस्ट (साझी रुचि) नहीं है, तो दोनों अपने-अपने कामों में व्यस्त रहने लगते हैं. साथ समय बिताना लगभग बंद हो जाता है. जब अलग-अलग जगह समय बिताते हैं, तो वहां ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी रुचि उनसे मैच करती है.

सवाल 5: तो फिर ऐसा क्या करें कि बेवफाई के दौर में रिश्ते बच जाएं?

जवाब: गॉटमैन इंस्टीट्यूट, इमोशनल फोकस्ड थेरेपी की मैरिज काउंसलर डॉ. निशा खन्ना ने सलाह देते हुए रिश्ते बचाने के 5 हल बताए...

पति-पत्नी खुलकर रोज बातचीत करें, इमोशनल जरूरतें जरूर शेयर करें.

साल में कम से कम एक बार कपल्स थेरेपी जरूर करवाएं, ठीक बॉडी चेकअप की तरह.

अफेयर होने पर तुरंत काउंसलिंग लें. ट्रस्ट रिपेयर, माफी और ट्रांसपेरेंसी फोन शेयरिंग, पासवर्ड शेयर जरूर करें.

बोरियत से बचने के लिए साथ डेट पर जाएं और साझा रुचियां बढ़ाएं.

बच्चों के सामने लड़ाई न करें और एक-दूसरे की वैल्यूज पर चर्चा करें.

अगर अफेयर हो चुका तो मैच्योरिटी से डील करें. छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन हिंसा का रास्ता कभी नहीं चुनें.

कई स्टडीज के मुताबिक, अगर दोनों चाहें तो इंफिडेलिटी से रिश्ता 35-60% मामलों में बच सकता है. अफेयर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि शादियां अक्सर कम्पैटिबिलिटी चेक किए बिना हो जाती हैं, लेकिन रिश्ता बचाना दोनों की जिम्मेदारी है. तलाक या काउंसलिंग चुनें, हिंसा कभी नहीं. अगर रिश्ते में दरार लग रही है तो आज ही किसी अच्छे मैरिज काउंसलर से बात करें.