हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली कार ब्लास्ट पर आया मुस्लिम संगठनों का बयान, जानें किसने-क्या कहा?

दिल्ली कार ब्लास्ट पर आया मुस्लिम संगठनों का बयान, जानें किसने-क्या कहा?

दिल्ली में सोमवार को हुए ब्लास्ट को लेकर अब मुस्लिम संगठन सामने आए हैं. उन्होंने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक की ओर इशारा किया है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 11 Nov 2025 11:30 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट पर मंगलवार को चिंता व्यक्त करते हुए प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने सुरक्षा चूक की ओर इशारा किया. साथ ही सरकार से घटना की व्यापक, निष्पक्ष और बहुआयामी जांच कराने का आग्रह किया. सोमवार को हुए इस घटनाक्रम पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सोमवार शाम को गहरा दुख व्यक्त किया. 

बोर्ड द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, बोर्ड ने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

निष्पक्ष जांच करे सरकार: AIMPLB

बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने राष्ट्रीय राजधानी में ऐतिहासिक लाल किले के निकट हुए विस्फोट पर गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने सरकार से इस घटना की व्यापक, निष्पक्ष और बहुआयामी जांच कराने का आग्रह किया.

रहमानी ने कहा कि यदि यह कोई दुर्घटना थी, तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसके परिणामस्वरूप कई निर्दोष लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए.

रहमानी ने कहा, 'लेकिन यदि यह आतंकवादी कृत्य था, तो यह अत्यंत चिंताजनक है, तथा देश के सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्न उठाता है, विशेषकर तब, जब राष्ट्रीय राजधानी के सबसे संवेदनशील क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं हैं.'

उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ा है और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता है.

जमात-ए-इस्लामी हिंद ने जताया गहरा दुख

जमात-ए-इस्लामी हिंद (जेआईएच) के अध्यक्ष सैयद सदातुल्ला हुसैनी ने इस विस्फोट पर गहरा दुख व्यक्त किया और पारदर्शी एवं उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है. उन्होंने सुरक्षा चूक के लिए तत्काल जवाबदेही और पीड़ितों साथ ही उनके परिवारों के लिए पर्याप्त मुआवजे की भी मांग की है.

हुसैनी ने एक बयान में कहा, 'सोमवार शाम दिल्ली में लाल किले के पास हुए घातक विस्फोट से हमें गहरा दुख हुआ है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग जख्मी हो गए. हम उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया और घायलों के साथ एकजुटता दिखाते हुए उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं. हम दुख और पीड़ा की इस घड़ी में दिल्ली के लोगों के साथ हैं.'

उन्होंने कहा, 'मीडिया की प्रारंभिक खबरों से पता चलता है कि यह एक आतंकवादी कृत्य हो सकता है. अगर जांच एजेंसियां इसकी पुष्टि करती हैं, तो हम इस जघन्य कृत्य की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं. मांग करते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाए. राष्ट्रीय राजधानी के मध्य में ऐसी घटना सुरक्षा में गंभीर चूक को दर्शाती है.'

उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार सत्ता में बैठे लोगों की तत्काल जवाबदेही होनी चाहिए. हुसैनी ने कहा कि नागरिकों का जीवन और सुरक्षा सर्वोपरि है. सरकार को उनकी सुरक्षा के लिए अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाना चाहिए.

हुसैनी ने घटना के संबंध में गलत सूचना और सांप्रदायिक बयानबाजी फैलाने के लिए मीडिया- सोशल मीडिया यूजर्स की आलोचना भी की.

उन्होंने कहा, 'संकट की इस घड़ी में, नागरिकों के बीच एकता और एकजुटता की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है. जो लोग अपने वैचारिक या राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी घृणित घटनाओं का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सामने लाया जाना चाहिए और कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए.'

हुसैनी ने कहा कि घटना की गहन, पारदर्शी और समयबद्ध जांच होनी चाहिए. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच की जाए.

उन्होंने कहा, 'हम जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए तत्काल समुचित अनुग्रह राशि और घायलों के लिए व्यापक चिकित्सा एवं पुनर्वास सहायता की मांग करते हैं. हम दोषियों के लिए कड़ी सज़ा और सुरक्षा चूक के लिए उच्चतम स्तर पर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही की मांग करते हैं.'

NIA को सौंपी ब्लास्ट की जांच

लाल किले के पास हुए विस्फोट की जांच मंगलवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंप दी गई. जांचकर्ताओं ने पुलवामा के एक डॉक्टर पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसका संबंध मुख्य रूप से फरीदाबाद से विस्फोटकों की बरामदगी के साथ पर्दाफाश किए गए एक आतंकी मॉड्यूल से है.

लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए विस्फोट से कुछ ही घंटे पहले जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े एक ‘‘सफेदपोश’’ आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था. इसमें तीन डॉक्टर समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 2,900 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किया गया था. यह मॉड्यूल कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था.

सोमवार को गिरफ्तार किए गए लोगों में डॉ. मुजम्मिल गनई और डॉ. शाहीन सईद भी शामिल थे जो फरीदाबाद स्थित अल फला विश्वविद्यालय से जुड़े थे. फरीदाबाद से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था.

Published at : 11 Nov 2025 11:30 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast Red Fort NIA  TERRORIST Delhi Blast News Delhi Red Fort Blast Lal Kila Metro Station Delhi IED Blasts
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
NIA को जांच सौंपने से लेकर पीड़ितों को मुआवजे तक, दिल्ली ब्लास्ट केस में आज क्या-क्या हुआ?
NIA को जांच सौंपने से लेकर पीड़ितों को मुआवजे तक, दिल्ली ब्लास्ट केस में आज क्या-क्या हुआ?
विश्व
शहबाज शरीफ ने फिर उगला जहर, इस्लामाबाद धमाके लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार, सत्ता के लिए और कितना गिरेंगे पाक PM?
शहबाज ने फिर उगला जहर, इस्लामाबाद धमाके लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार, कितना गिरेंगे पाक PM?
इंडिया
दिल्ली में लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Exit Poll 2025: बिहार में नीतीश कुमार की फिर से हो रही है वापसी? | Janhit With Chitra
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने!
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड EXPOSED? | Bomb Blast
Bihar Exit Poll 2025: बिहार चुनाव में Congress पीछे, Mahagathbandhan को पड़ सकता है भारी!
Sandeep Chaudhary: बिहार एग्जिट पोल के नतीजों पर विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Exit Poll 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
NIA को जांच सौंपने से लेकर पीड़ितों को मुआवजे तक, दिल्ली ब्लास्ट केस में आज क्या-क्या हुआ?
NIA को जांच सौंपने से लेकर पीड़ितों को मुआवजे तक, दिल्ली ब्लास्ट केस में आज क्या-क्या हुआ?
विश्व
शहबाज शरीफ ने फिर उगला जहर, इस्लामाबाद धमाके लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार, सत्ता के लिए और कितना गिरेंगे पाक PM?
शहबाज ने फिर उगला जहर, इस्लामाबाद धमाके लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार, कितना गिरेंगे पाक PM?
इंडिया
दिल्ली में लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
जनरल नॉलेज
अब तक भारत में कितने फिदायीन हमले हुए हैं, एक नजर में देख लीजिए पूरी लिस्ट
अब तक भारत में कितने फिदायीन हमले हुए हैं, एक नजर में देख लीजिए पूरी लिस्ट
इंडिया
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget