दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच के दौरान आतंकी दानिश के फोन से कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. डिलीट की गई हिस्ट्री, फोटो, वीडियो और ऐप डेटा खंगालने पर पता चला है कि वह ड्रोन तकनीक और हथियारों को लेकर सक्रिय रूप से काम कर रहा था.

फोन से मिली दर्जनों ड्रोन की तस्वीरें

जांच में दानिश के फोन से दर्जनों ड्रोन की फोटो बरामद हुई हैं. इनमें हमास की तरह इस्तेमाल होने वाले ड्रोन के डिजाइन भी शामिल हैं. ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि दानिश लंबे समय से ड्रोन तकनीक सीख रहा था. पूछताछ में दानिश ने स्वीकार किया कि वह ड्रोन हमले की तैयारी कर रहा था. वह ऐसे हल्के ड्रोन बनाने की कोशिश में था जो करीब 25 किलोमीटर तक उड़ान भर सकें और वार कर सकें.

फोन में मिले रॉकेट लांचर और विस्फोटक लगाने के वीडियो

फोन से ड्रोन की तस्वीरों के अलावा रॉकेट लॉन्चर की भी कई तस्वीरें मिली हैं. साथ ही दर्जनों वीडियो मिले हैं, जिनमें ड्रोन बनाना, उसे मॉडिफाई करना और उसमें विस्फोटक लगाने के तरीके बताए गए हैं. जांच में यह भी सामने आया कि दानिश को ये सभी वीडियो और जानकारी एक खास ऐप के जरिए भेजी जा रही थी. इस ऐप में कई विदेशी नंबर भी मिले हैं, जिनकी जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कर रही है.

जांच एजेंसियों का मानना है कि दानिश ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ी ठीकठाक जानकारी हासिल कर चुका था और किसी बड़ी वारदात की तैयारी में था. मामले की जांच जारी है और एजेंसियां दानिश के नेटवर्क और विदेशी संपर्कों का पता लगा रही हैं.

जम्मू-कश्मीर में NIA की छापेमारी

इससे पहले NIA ने दिल्ली में पिछले महीने लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट की जांच के तहत सोमवार को जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर छापे मारे. एनआईए की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कई आरोपियों और संदिग्धों से जुड़े परिसरों की तलाशी के दौरान विभिन्न डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई. बयान में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर के शोपियां, कुलगाम, पुलवामा और अवंतीपोरा जिलों में कुल आठ ठिकानों, जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक परिसर की तलाशी ली गई.