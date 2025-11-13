दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि दोषियों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, जिसे दुनिया देखेगी. इस बीच गृह मंत्री के आवास पर गुरुवार (13 नवंबर 2025) की शाम को बैठक हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और आईबी चीफ सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद हैं.

'दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं होगी'

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी, जिससे दुनिया को एक कड़ा संदेश जाएगा कि किसी को भी भारत पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं होगी. गुजरात के मेहसाणा जिले में उन्होंने कहा, "इस कायरतापूर्ण कृत्य को अंजाम देने वाले और इसके पीछे जो भी लोग हैं, उन्हें कानून के सामने लाया जाएगा और दंडित किया जाएगा. भारत सरकार और गृह मंत्रालय इसे सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं."

'आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को दुनिया ने सराहा'

उन्होंने कहा, "दिल्ली आतंकवादी हमले के दोषियों को दी गई सजा से दुनिया को यह संदेश जाएगा कि हमारे देश में इस तरह के हमले के बारे में सोचने की भी किसी को हिम्मत नहीं करनी चाहिए. पीएम मोदी का इस कार विस्फोट के जिम्मेदार सभी लोगों को कठोर सजा दिलाने का संकल्प जरूर पूरा होगा. पीएम के नेतृत्व में पिछले 11 साल में आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है."

#WATCH | High-level meeting underway at Union Home Minister Amit Shah's residence in Delhi. pic.twitter.com/t5VFmRgbHo — ANI (@ANI) November 13, 2025

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि खुफिया जानकारी साझा करने, सीमा सुरक्षा और संयुक्त जांच के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ा है और भारत के काम को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया है. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता और इस पर प्रतिक्रिया से देश का संकल्प और मजबूत होना चाहिए.

