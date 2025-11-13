हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBihar Assembly Election Result 2025: बिहार एग्जिट पोल में किसका पलड़ा भारी, पिछले चुनाव में क्या था पार्टियों का रिजल्ट, जानें सब कुछ

Bihar Assembly Election Result 2025: बिहार एग्जिट पोल में किसका पलड़ा भारी, पिछले चुनाव में क्या था पार्टियों का रिजल्ट, जानें सब कुछ

Bihar Exit Poll 2025: 2020 में बिहार में एग्जिट पोल्स में विपक्षी महागठबंधन को 125 सीटें और NDA को 108 सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी, लेकिन जब नतीजा सामने आया तब NDA को 125 सीटें हासिल हुए थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 13 Nov 2025 07:27 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में बंद हो गया है, जिसका खुलासा कल शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को होगा. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को बिहार विधानसभा चुनावों में 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की गणना करेगा. इसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में किस गठबंधन की सरकार बनेगी.

हालांकि, मतगणना से पहले बिहार चुनाव को लेकर सामने आए लगभग सभी एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को प्रचंड बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है.

एग्जिट पोल्स में किस पार्टी को मिली कितनी सीटें?

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद आईएएनएस-मैटराइज के एग्जिट पोल्स के मुताबिक, एनडीए को 147 से 167 सीटें मिलेंगी, जबकि विपक्षी महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है.

CHANAKAYA STRATEGIES के मुताबिक, NDA को 130-138 सीट, महागठबंधन को 100-108 और अन्य को बिहार में 3-5 सीट मिल सकती है. वहीं, POLSTRAT के एग्जिट पोल में एनडीए को बिहार चुनाव 2025 में 133-148 सीटें, महागठबंधन को 87-102 सीटें और अन्य को 3-5 सीट मिलती हुई दिख रही हैं.

TIF Research के एग्जिट पोल के मुताबिक, भाजपा के नेतृत्व वाले NDA को बिहार विधानसभा चुनाव में 145 से 163 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 76-95 सीटें और अन्य को 3 से 6 सीटें हासिल हो सकती हैं. वहीं, POLL DIARY के आंकड़ों के मुताबिक, NDA को 184-209 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन में 32-49 सीटें और अन्य को 1 से 5 सीटें मिलने की संभावना है.

2020 में क्या था बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट

वहीं, बिहार में साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में 11 एग्जिट पोल्स के आंकड़े गलत साबित हुए थे. 2020 में बिहार में एग्जिट पोल्स में विपक्षी महागठबंधन को 125 सीटें और NDA को 108 सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी, लेकिन जब नतीजा सामने आया तब NDA को 125 सीटें हासिल हुए थे, जो बहुमत के आंकडे से तीन सीटें ज्यादा है. इसमें भाजपा को 74 और JDU को 43 सीटें हासिल हुई थी, जबकि विपक्षी महागठंबधन 110 सीटों पर सिमट गई थी. इसमें RJD को 75 और कांग्रेस पार्टी को 19 सीटें मिली थी.

Published at : 13 Nov 2025 07:20 PM (IST)
Bihar Exit Poll Exit Poll Bihar Election Exit Poll Bihar Election 2025 BIHAR ELECTION
