देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (IGI Airport) पर शुक्रवार (7 नवंबर) को उस वक्त अफरातफरी में मच गई, जब एयर नेविगेशन सिस्टम में अचानक आई तकनीकी खराबी ने पूरे एयरपोर्ट का संचालन प्रभावित कर दिया. दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में गिने जाने वाले IGI पर इस गड़बड़ी के चलते करीब 800 उड़ानों में देरी हुई और हजारों यात्रियों को घंटों तक टर्मिनल पर इंतजार करना पड़ा.

सूत्रों के मुताबिक, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम में आई यह तकनीकी खामी इतनी गंभीर थी कि कुछ समय के लिए फ्लाइट लैंडिंग और टेकऑफ दोनों पर असर पड़ा. कई विमानों को हवा में होल्डिंग पैटर्न में रखा गया, जबकि कुछ को नजदीकी एयरपोर्ट्स पर डायवर्ट करना पड़ा. करीब रात 9 बजे समस्या का समाधान कर लिया गया, जिसके बाद उड़ानों की आवाजाही धीरे-धीरे सामान्य होने लगी. राहत की बात यह रही कि किसी भी विमान के साथ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.

यात्रियों ने जताई नाराजगी

यात्रियों ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि कई घंटों तक उन्हें स्थिति की जानकारी नहीं दी गई. वहीं, कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों को गेट पर ही रोक दिया गया क्योंकि रनवे संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया था.

कहां आई थी खराबी?

एयरपोर्ट अथॉरिटी और DGCA ने तुरंत स्थिति को संभालने के लिए टेक्निकल टीमों को लगाया. यह खराबी नेविगेशन डेटा सर्वर से जुड़ी थी, जिसके कारण संचार और दिशा-निर्देश प्रणाली में व्यवधान आया. इस दौरान एयरपोर्ट स्टाफ ने यात्रियों की परेशानी की कोशिश की.

रात करीब 11:55 बजे जारी की गई एडवाइजरी

रात करीब 11:55 बजे जारी एडवाइजरी (Passenger Advisory) में दिल्ली एयरपोर्ट प्रबंधन ने कहा, “सभी फ्लाइट ऑपरेशंस अब सामान्य हो गए हैं. यात्री निश्चिंत होकर यात्रा कर सकते हैं.”

As per the passenger advisory issued at 11:55 hours by the IGI Airport, all flight operations are normal at Delhi Airport. pic.twitter.com/UvSasSiqAj — ANI (@ANI) November 8, 2025

ये भी पढ़ें-

'बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर', बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले सीतामढ़ी में RJD पर बरसे पीएम मोदी