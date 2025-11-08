'बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर', बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले सीतामढ़ी में RJD पर बरसे पीएम मोदी
Bihar Assembly Election 2025: प्रधानमंत्री मोदी ने सीतामढ़ी में कहा कि RJD वाले बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, ये इनके नेताओं के चुनाव प्रचार में साफ-साफ दिखता है.
बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है. इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महागठबंधन पर जमकर बरसे. उन्होंने शनिवार (8 नवंबर) को राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधते हुए कहा कि आप जरा इन जंगलराज वालों के गाने और इनके नारे सुन लीजिए. आप कांप जाएंगे कि ये क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं.
पीएम मोदी ने सीतामढ़ी में जनता को संबोधित करते हुए कहा, ''आज मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, आपका आशीर्वाद ले रहा हूं, तो इतने उत्साह से भरे लोगों के बीच वो दिन याद आना स्वाभाविक है. मां सीता के आशीर्वाद से ही बिहार विकसित बिहार बनेगा. ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले सालों में बिहार के बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपकी संतानों का भविष्य क्या होगा, इसलिए ये चुनाव बहुत अहम है.''
महागठबंधन पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी
उन्होंने महागठबंधन का जिक्र करते हुए कहा, ''RJD वाले बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, ये इनके नेताओं के चुनाव प्रचार में साफ-साफ दिखता है. आप जरा इन जंगलराज वालों के गाने और इनके नारे सुन लीजिए. आप कांप जाएंगे कि ये क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं. RJD के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है कि उन्हें रंगदार बनना है.''
'बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर' - पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से सवाल करते हुए कहा, ''बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? बिहार का बच्चा अब रंगदार नहीं, बल्कि इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट और अदालत में जज बनेगा. अब बिहार में हैंड्सअप कहने वालों के लिए जगह नहीं है. अब तो बिहार में स्टार्टअफ के सपने देखने वाले चाहिए. हम बच्चों के हाथ में किताबें, कंप्यूटर, लैपटॉप दे रहे हैं. हमारे बच्चे खेल में आगे बढ़ें, इसलिए हम उन्हें बैट, हॉकी स्टिक, फुटबॉल और वालीबॉल दे रहे हैं.''
'जंगलराज में नहीं बना अस्पताल' - प्रधानमंत्री मोदी
उन्होंने कहा, ''ये RJD और कांग्रेस वाले उद्योगों की ABCD भी नहीं जानते. ये उद्योगों में सिर्फ ताले लगाना जानते हैं. 15 वर्ष में एक भी बड़ा कारखाना बिहार में नहीं लगा. यहीं मिथिला में जो मीलें और फैक्ट्रियां थीं, वो भी बंद हो गई. 15 वर्ष के जंगलराज में कोई भी बड़ा अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बिहार में नहीं बना, इसलिए जंगलराज वालों के मुंह से विकास की बातें सिर्फ और सिर्फ सफेद झूठ है.''
