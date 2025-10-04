हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गाजा युद्ध का अंत कितना करीब है? ट्रंप की शांति योजना का इजरायल और हमास पर क्या होगा असर

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल से गाजा पर बमबारी रोकने का आग्रह किया है. ट्रंप ने हमास को तुरंत कदम उठाने की चेतावनी दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 04 Oct 2025 11:40 PM (IST)
Donald Trump Peace Plan: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने  इजरायल से गाजा पर बमबारी रोकने की मांग की है. यह कदम हमास द्वारा सभी बंधकों को रिहा करने और अमेरिका की मध्यस्थता वाली नई शांति योजना के कुछ हिस्सों को स्वीकार करने के बाद उठाया गया. इस पहल से लगभग दो साल से चल रहे गाजा युद्ध के समाप्त होने की संभावना बढ़ गई है. ट्रंप ने हमास को तुरंत जवाब देने की चेतावनी भी दी है.

ट्रंप की घोषणा को माना जा रहा है महत्वपूर्ण

ट्रंप की यह घोषणा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जा रही है. उन्होंने कहा कि यह केवल गाजा के लिए नहीं, बल्कि मध्य पूर्व में लंबे समय से चाही जा रही शांति के लिए भी है. इस कदम के बाद गाजा में पहले कुछ घंटों के दौरान भारी बमबारी हुई, लेकिन इसके बाद हवाई हमलों और गोलाबारी में नाटकीय कमी आई, जिससे कुछ समय के लिए अपेक्षाकृत शांति बनी.

इजरायल ने किया समर्थन

इजरायल ने कहा कि वह शांति योजना के पहले चरण को तुरंत लागू करने पर काम करेगा. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे वाशिंगटन यात्रा के दौरान मंजूरी दी थी. हालांकि स्थायी शांति पाने की राह में अभी भी कई बाधाएं मौजूद हैं, जिनमें समयसीमा, भरोसे की समस्याएं और युद्धरत पक्षों के बीच राजनीतिक तनाव शामिल हैं.

कई सवालों के जवाब नहीं मिले

हमास की प्रतिक्रिया में कई महत्वपूर्ण सवाल अब भी अनसुलझे हैं. अक्टूबर 2023 में इजरायल  पर हमले और गाजा युद्ध की शुरुआत करने वाले फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह ने अभी तक निरस्त्रीकरण पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है. यह ट्रंप की शांति योजना की मुख्य मांगों में से एक है और इजरायल  के युद्ध के उद्देश्यों में भी शामिल है. नेतन्याहू ने इस योजना को मंजूरी दी है, लेकिन भविष्य में फिलिस्तीनी राज्य के लिए इसका मार्ग बहुत सशर्त है. इसके अलावा इजरायल  की वापसी का समय और सीमाएं तथा एन्क्लेव का भविष्य भी विवादित मुद्दे बने हुए हैं.

गाजा युद्ध के भविष्य को लेकर ट्रंप ने कहा है कि वह अपनी 20 सूत्री योजना के साथ संघर्ष को खत्म करने के लिए दृढ़ हैं. हालांकि, हमास ने योजना के सभी 20 बिंदुओं को अभी तक मंजूरी नहीं दी है और कहा है कि वह मध्यस्थों के माध्यम से वार्ता में शामिल होकर प्रक्रिया के विवरण पर चर्चा करेगा. योजना के अनुसार, सभी बंधकों को, चाहे जीवित हों या मृत, इजरायल  द्वारा समझौते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के 72 घंटों के भीतर रिहा किया जाना था. लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि 72 घंटे की समय सीमा कब पूरी होगी. हमास के करीबी सूत्रों के अनुसार, जीवित बंधकों को रिहा करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है, लेकिन गाजा के मलबे में फंसे मृत बंधकों को निकालने में कई दिन लग सकते हैं.

Published at : 04 Oct 2025 11:40 PM (IST)
USA Donald Trump USA  DONALD Trump
