रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने विजयादशमी के मौके पर गुरुवार (2 अक्टूबर) को एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक ने भारत का डिफेंस सिस्टम भेदने की नाकाम कोशिश की थी, हमारी सेना ने उसे करारा जवाब दिया. रक्षामंत्री ने कहा कि अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई हिमाकत की गई तो उसका भूगोल बदल दिया जाएगा.

रक्षामंत्री ने विजयादशमी के मौके पर गुजरात के कच्छ में शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उन्होंने इसके बाद भारतीय सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, ''ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेदने की नाकाम कोशिश की, जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह एक्सपोस कर दिया और दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं.''

