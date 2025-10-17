हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘भारत घरेलू रक्षा उत्पादन को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने पर कर रहा फोकस’, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

‘भारत घरेलू रक्षा उत्पादन को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने पर कर रहा फोकस’, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

Rajnath Singh: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नासिक में अपने संबोधन में कहा कि जब हम 2014 में सत्ता में आए, तो हमें एहसास हुआ कि आत्मनिर्भरता के बिना हम कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह सकते हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 17 Oct 2025 11:46 PM (IST)
Preferred Sources

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार (17 अक्टूबर, 2025) को कहा कि भारत घरेलू रक्षा उत्पादन को 100 प्रतिशत तक ले जाने की दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि विदेशी सैन्य आपूर्ति पर निर्भरता रणनीतिक कमजोरी उत्पन्न करती है. उन्होंने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA)-एमके1ए की तीसरी उत्पादन लाइन और प्रशिक्षण जेट HTT-40 की दूसरी विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही.

महाराष्ट्र के नासिक में सिंह ने अपने संबोधन में कहा, ‘एक समय था जब देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था और लगभग 65-70 प्रतिशत रक्षा उपकरण आयात किए जाते थे. लेकिन आज स्थिति बदल गई है, अब भारत 65 प्रतिशत विनिर्माण अपनी धरती पर कर रहा है. बहुत जल्द ही हम अपने घरेलू विनिर्माण को 100 प्रतिशत तक ले जाएंगे.’

2029 तक रक्षा निर्यात के लिए 50,000 करोड़ रुपये का रखा लक्ष्य- राजनाथ

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के तहत हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 2014-15 के 46,429 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है.

सिंह ने कहा कि रक्षा निर्यात एक दशक पहले 1,000 करोड़ रुपये से भी कम था, लेकिन अब यह बढ़कर 25,000 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है. उन्होंने कहा, ‘हमने अब 2029 तक घरेलू रक्षा विनिर्माण में तीन लाख करोड़ रुपये और रक्षा निर्यात में 50,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है.’

आत्मनिर्भरता के बिना हम कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह सकते- राजनाथ

रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल किए बिना भारत कभी सुरक्षित नहीं रह सकता. उन्होंने कहा, ‘जब हम 2014 में सत्ता में आए, तो हमें एहसास हुआ कि आत्मनिर्भरता के बिना हम कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह सकते हैं. शुरुआत में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें सबसे बड़ी थीं सीमित रक्षा तैयारी और आयात पर निर्भरता.’

सिंह ने कहा कि सब कुछ सरकारी उद्यमों तक सीमित था और निजी क्षेत्र की उत्पादन में सहायक तंत्र में कोई महत्वपूर्ण भागीदारी नहीं थी. उन्होंने कहा कि रक्षा नियोजन, उन्नत तकनीक और इनोवेशन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था, जिसने देश को महत्वपूर्ण उपकरणों और अत्याधुनिक प्रणालियों के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया, जिससे लागत बढ़ी और रणनीतिक कमजोरियां उत्पन्न हुईं.

नई सोच और सुधारों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए किया प्रोत्साहित- राजनाथ

सिंह ने कहा, ‘इस चुनौती ने नई सोच और सुधारों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया. इसके परिणाम आज दिखाई दे रहे हैं. हमने न केवल आयात पर निर्भरता कम की, बल्कि स्वदेशीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी मजबूत किया. हम जो कुछ भी विदेश से खरीदते थे, अब हम उसका घरेलू स्तर पर निर्माण कर रहे हैं, चाहे लड़ाकू विमान हों, मिसाइलें हों, इंजन हों या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां हों.’

HAL खुद को सीमित न करे- राजनाथ

आधुनिक युद्ध की निरंतर बदली प्रकृति पर राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि समय के साथ आगे रहना जरूरी है क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), साइबर युद्ध, ड्रोन प्रणाली और अगली पीढ़ी के विमान भविष्य को आकार दे रहे हैं और युद्ध कई सीमाओं पर लड़े जा रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘भारत को इस नई दौड़ में हमेशा आगे रहना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए. HAL को प्रेरित किया गया कि वह अगली पीढ़ी के विमानों, मानवरहित प्रणालियों और नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए और खुद को LCA तेजस या HTT-40 तक सीमित ना रखे.’

यह भी पढे़ंः अब जोरावर दागेगा ATGM नाग मार्क‑2 मिसाइल, पलभर में तबाह होंगे दुश्मन के ठिकाने

Published at : 17 Oct 2025 11:46 PM (IST)
Tags :
Nashik PM Modi INDIA MAHARASHTRA RAJNATH SINGH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
इंडिया
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
Advertisement

वीडियोज

शाह'नीति' से बिहार विजय!
महागठबंधन में सीट बंटवारे का महाझोल?
चुनाव बाद सीएम कौन...कब तक मौन?
Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
इंडिया
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
बॉलीवुड
बहुत खूबसूरत हैं राजपाल यादव की पत्नी राधा, दोनों साथ में लगते हैं बेहद क्यूट, यहां देखें तस्वीरें
बहुत खूबसूरत हैं राजपाल यादव की पत्नी राधा, दोनों साथ में लगते हैं बेहद क्यूट, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
हेल्थ
Kids Health during Diwali: पटाखों के शोर और पॉल्यूशन में न हो जाए आपके बेबी की तबीयत खराब, अपनाएं ये टिप्स
पटाखों के शोर और पॉल्यूशन में न हो जाए आपके बेबी की तबीयत खराब, अपनाएं ये टिप्स
शिक्षा
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget