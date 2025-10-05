हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादार्जिलिंग भूस्खलनः भारी बारिश से मची तबाही, 17 की मौत, बचाव अभियान जारी | ताजा अपडेट्स

दार्जिलिंग भूस्खलनः भारी बारिश से मची तबाही, 17 की मौत, बचाव अभियान जारी | ताजा अपडेट्स

West Bengal Landslide: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भयानक आपदा के बाद जिला प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमों की ओर से राहत और बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 05 Oct 2025 04:08 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण शनिवार (4 अक्टूबर, 2025) को बड़े पैमाने पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आईं हैं, इसमें अब तक कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है. दार्जिलिंग में भूस्खलन ने कई घरों को मलबे में बदल दिया है, प्रमुख सड़कों को नुकसान पहुंचाया है. वहीं, अधिकारियों ने यह भी बताया है कि कई दुर्गम गांवों से संपर्क पूरी तरह से कट गया है.

अधिकारियों ने कहा कि मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है, क्योंकि अभी भी कई इलाकों में खोज और बचाव जारी है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा ने इस स्थिति को चिंताजनक बताया. उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारियों की मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक 17 लोगों की मौत हुई है. वहीं, AFP की रिपोर्ट की मुताबिक, 20 लोगों की मौत हो चुकी है.

आपदा प्रबंधन की टीमें चल रहा बचाव अभियान

दार्जिलिंग में आई इस भयानक आपदा से राहत और बचाव के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमों की ओर से अभियान चलाए जा रहे हैं, जबकि एनडीआरएफ (NDRF) को सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक मिरिक झील के इलाके में राहत और बचाव के लिए तैनात किया गया है.

दार्जिलिंग भूस्खलन पर 10 अहम अपडेट्स

  • NDRF और जिला प्रशासन के मुताबिक, अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं. राज्य सरकार के मंत्री ने शनिवार (4 अक्टूबर, 2025) को दोपहर 2 बजे तक मृतकों की संख्या 17 बताई.
  • भूस्खलन के कारण दार्जिलिंग के सर्साली, जसबीरगांव, मिरिक बस्ती, धर गांव (मेची) और मिरिक झील इलाके से लोगों की मौत दर्ज की गई है.
  • अधिकारियों के मुताबिक, धर गांव में मलबे से चार लोगों को जिंदा निकाला गया है, जहां कई घर भूस्खलन में बह चुके हैं, बचाव दल के सदस्य मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राहत कार्य में जुटे हैं.
  • भूस्खलन के कारण मिरिक-सुखियापोखरी सड़क समेत कई पहाड़ी रास्तों पर वाहनों का आवाजाही ठप हो गई है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों से संपर्क टूट गया है. कई गांव पूरी तरह से अलग-थलग पड़ गए हैं.
  • मंत्री उदयन गुहा ने कहा कि स्थिति बेहद चिंताजनक है. हमारे पास जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक मिरिक में 11 और दार्जिलिंग में 6 लोगों की मौत हुई है. हालांकि, संख्या में और इजाफा हो सकता है.
  • एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई से कहा कि लगातार बारिश से राहत और बचाव कार्य में परेशानियां सामने आ रही है. यह जो इलाका है, यह पूरी तरह से फिसलन से भरा है और कई घर ध्वस्त हो चुके हैं. नुकसान का पूरा आकलन किया जाना अभी बाकी है.
  • अधिकारियों ने कहा कि विष्णुलाल गांव, वार्ड-3 लेक साइड और जसबीर गांव (मिरिक) से कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है. स्थानीय एनजीओ और जिला प्रशासन की मदद से अस्थायी राहत शिविरों लगाए जा रहे हैं.
  • भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दार्जिलिंग और कालिंपोंग समेत उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इलाके में 6 अक्टूबर तक अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है. वहीं, अधिकारियों ने आने वाले दिनों के लिए ताजा भूस्खलन और सड़क बंद होने की चेतावनी दी है.
  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग में भारी वर्षा और भूस्खलन से हुई जनहानि अत्यंत दुखद है. मैं शोकसंतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूं.
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जाएगी.

यह भी पढ़ेंः 'अभी भी समय है...', बिहार SIR पर CEC ज्ञानेश कुमार बोले- पूरे देश में लागू होगा वोटर रिवीजन

Published at : 05 Oct 2025 04:08 PM (IST)
Tags :
IMD NDRF Darjeeling WEST BENGAL Darjeeling Landslide
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हमास को मिली डेडलाइन से पहले ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ा रहे नेतन्याहू, फिर बरसाए गाजा पर बम
हमास को मिली डेडलाइन से पहले ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ा रहे नेतन्याहू, फिर बरसाए गाजा पर बम
patna
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
क्रिकेट
वनडे सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स पड़े बीमार, खाने की जांच रिपोर्ट आई सामने, BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी दिया बयान
वनडे सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स पड़े बीमार, खाने की जांच रिपोर्ट आई सामने, BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी दिया बयान
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
Advertisement

वीडियोज

बाबी देओल बालीवुड के खलनायकों की सफलता पर | आर्यन खान का डायरेक्टर के रूप में सफर और बहुत कुछ
स्वाति चौहान और करण राजदान इंटरव्यू सायरा खान केस तीन तलाक और अधिक
एक और बार किशोर कुमार शान की म्यूजिकल जर्नी फेमस डुएट्स और बहुत कुछ
Cough Syrup Deaths: MP में जहरीले 'Cough Syrup' से 15 बच्चों की मौत, Congress का प्रदर्शन
Fake Godman: PMO का फर्जी ID, Yogi-Ramdev संग नकली फोटो... चैतन्यनन्द का पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हमास को मिली डेडलाइन से पहले ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ा रहे नेतन्याहू, फिर बरसाए गाजा पर बम
हमास को मिली डेडलाइन से पहले ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ा रहे नेतन्याहू, फिर बरसाए गाजा पर बम
patna
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
क्रिकेट
वनडे सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स पड़े बीमार, खाने की जांच रिपोर्ट आई सामने, BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी दिया बयान
वनडे सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स पड़े बीमार, खाने की जांच रिपोर्ट आई सामने, BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी दिया बयान
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
विश्व
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
महाराष्ट्र
उद्धव और राज ठाकरे आज फिर एक साथ, तीन महीनों में पांचवीं मुलाकात, सियासी हलचल बढ़ी
उद्धव और राज ठाकरे आज फिर एक साथ, तीन महीनों में पांचवीं मुलाकात, सियासी हलचल बढ़ी
जनरल नॉलेज
मखाना से लेकर ब्रह्मोस तक, जानें दुनिया को क्या-क्या बेचता है भारत?
मखाना से लेकर ब्रह्मोस तक, जानें दुनिया को क्या-क्या बेचता है भारत?
जनरल नॉलेज
अपना पैसा दूसरे देशों में छपवाती हैं ये कंट्रीज, जान लें लिस्ट में कौन-कौन से देश शामिल?
अपना पैसा दूसरे देशों में छपवाती हैं ये कंट्रीज, जान लें लिस्ट में कौन-कौन से देश शामिल?
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget