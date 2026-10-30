ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबाढ़ की वजह दुर्लभ काले हिरणों पर भी खतरा! ओडिशा में भारी नुकसान कर सकता 'अर्नब'

बाढ़ की वजह दुर्लभ काले हिरणों पर भी खतरा! ओडिशा में भारी नुकसान कर सकता 'अर्नब'

चक्रवाती तूफान अर्नब के चलते ओडिशा के कई जिलों में हाहाकर मचा है. गंजाम में बाढ़ ने दुर्लभ काले हिरणों (ब्लैकबक) को खतरे में डाल दिया है. रेंजर सहित वन अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया.

Written By : रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर |  Updated at : 30 Oct 2026 01:43 PM (IST)
Preferred Sources

चक्रवाती तूफान अर्नब के चलते ओडिशा के कई जिलों में हाहाकर मचा है. लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है तो वहीं दूसरी ओर गंजाम जिले में बाढ़ के पानी ने दुर्लभ काले हिरणों (ब्लैकबक) को खतरे में डाल दिया है. खबरों के अनुसार गंजाम ब्लॉक के बदमाधापुर और कैंचापुर इलाकों में ई जानवरों को तेज बहाव में बहते हुए देखा गया है.

खबरों के अनुसार ये दोनों इलाके ब्लैकबक (एक दुर्लभ मृग प्रजाति) के प्राकृतिक आवास हैं. बाढ़ का पानी बढ़ने से उनके आवास का बड़ा हिस्सा डूब गया है. जिससे कई जानवर पानी के तेज बहाव से जूझ रहे हैं. बाढ़ प्रभावित इलाकों की तस्वीरों में काले हिरणों को बाढ़ के पानी से जूझते देखा जा सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
'यूपी में तीसरी बार सरकार बना दो, यहां भी यूसीसी लागू करेंगे', अमित शाह का बड़ा ऐलान
'यूपी में तीसरी बार सरकार बना दो, यहां भी यूसीसी लागू करेंगे', अमित शाह का बड़ा ऐलान
इंडिया
इंडिया गठबंधन पर अमित शाह का बड़ा हमला, 'संसद चलने नहीं देते, मॉक पार्लियामेंट चला रहे'
इंडिया गठबंधन पर अमित शाह का बड़ा हमला, 'संसद चलने नहीं देते, मॉक पार्लियामेंट चला रहे'
इंडिया
India Bloc Mock Parliament Live: विपक्ष का 'जन महाभियोग' कार्यक्रम टला, कल हो सकता है आयोजन
Live: विपक्ष का 'जन महाभियोग' कार्यक्रम टला, कल हो सकता है आयोजन
इंडिया
'UPA में खराब हुई IDBI की हालत', सीतारमण का पलटवार, कांग्रेस के 5 कामों पर सवाल
'UPA में खराब हुई IDBI की हालत', सीतारमण का पलटवार, कांग्रेस के 5 कामों पर सवाल

वन्यजीव प्रेमियों ने जताई चिंता
इसे लेकर स्थानीय लोगों और वन्यजीव प्रेमियों ने गहरी चिंता जाहिर की है. स्थानीय रेंजर सहित वन अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और जानवरों की सुरक्षा के उपाय तलाशे जा सकें

इस भीषण बाढ़ ने खेती को भी भारी नुकसान पहुंचाया है. हजारों एकड़ में लगी धान और सब्जियों की फसलें नष्ट हो गई हैं, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.  बता दें कि ओडिशा के मलकानगिरी, कोरापुट, रायगडा, नबरंगपुर, कालाहांडी, नुआपाडा और कंधमाल जिले चक्रवाती तूफान से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

गजपति में भी बुरा हाल
गजपति जिले में बाढ़ के चलते 711 गांव प्रभावित हुए हैं. बचाव दलों ने 17,441 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. सरकार ने घोषणा की है कि इन दोनों जिलों में आंगनवाड़ी केंद्र और शिक्षण संस्थान 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे. आंकड़ों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों में गंजाम और गजपति जिलों में जितनी बारिश हुई है, वो इस इलाके में पूरे साल होने वाली बारिश के बराबर है. 

गंजाम में 300 से अधिक टीमें तैनात
चक्रवात अर्नब से भारी तबाही के बाद सरकार ने बाढ़ प्रभावित गंजाम और 8 अन्य जिलों में बचाव कार्यों के लिए कई एजेंसियों की 300 से अधिक टीमों को तैनात किया है. बाढ़ का पानी घरों में घुसने के कारण 59,028 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जिनमें गंजाम के 11,882 लोग शामिल हैं. 

ये भी पढ़ें

यमुना में मनोज तिवारी ने लगाई डुबकी तो रिजिजू ने दिया स्विमिंग का चैलेंज, AAP बोली- 'गुमराह कर रहे'

About the author रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर

रजनीकांत बिस्वाल अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल हैं. साल 2007 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. प्रमुख न्यूज़ चैनलों और एजेंसियों के साथ काम करते हुए रिपोर्टिंग और लेखन में दक्षता हासिल की है. एबीपी के लिए ओडिशा की खबरों पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर डिग्री के साथ, सटीक और प्रभावी खबरें प्रस्तुत करना विशेषता है. क्रिकेट खेलने में खास रुचि रखते हैं.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Odisha Cyclone Arnab Ganjam Floods
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'यूपी में तीसरी बार सरकार बना दो, यहां भी यूसीसी लागू करेंगे', अमित शाह का बड़ा ऐलान
'यूपी में तीसरी बार सरकार बना दो, यहां भी यूसीसी लागू करेंगे', अमित शाह का बड़ा ऐलान
इंडिया
इंडिया गठबंधन पर अमित शाह का बड़ा हमला, 'संसद चलने नहीं देते, मॉक पार्लियामेंट चला रहे'
इंडिया गठबंधन पर अमित शाह का बड़ा हमला, 'संसद चलने नहीं देते, मॉक पार्लियामेंट चला रहे'
इंडिया
India Bloc Mock Parliament Live: विपक्ष का 'जन महाभियोग' कार्यक्रम टला, कल हो सकता है आयोजन
Live: विपक्ष का 'जन महाभियोग' कार्यक्रम टला, कल हो सकता है आयोजन
इंडिया
'UPA में खराब हुई IDBI की हालत', सीतारमण का पलटवार, कांग्रेस के 5 कामों पर सवाल
'UPA में खराब हुई IDBI की हालत', सीतारमण का पलटवार, कांग्रेस के 5 कामों पर सवाल
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MLC चुनाव रिजल्ट का साइड इफेक्ट, BJP-शिंदे गठबंधन में तकरार, UP में बढ़ी टेंशन
MLC चुनाव रिजल्ट का साइड इफेक्ट, BJP-शिंदे गठबंधन में तकरार, UP में बढ़ी टेंशन
मध्य प्रदेश
शिवराज सिंह चौहान की माता का निधन, केंद्रीय मंत्री बोले- 'मां का जाना खालीपन छोड़ गया'
शिवराज सिंह चौहान की माता का निधन, केंद्रीय मंत्री बोले- 'मां का जाना खालीपन छोड़ गया'
क्रिकेट
बुरी तरह हारी टीम इंडिया, PAK ने सिर्फ 3.5 ओवर में खत्म किया मैच, कप्तान अफरीदी चमके
बुरी तरह हारी टीम इंडिया, PAK ने सिर्फ 3.5 ओवर में खत्म किया मैच, कप्तान अफरीदी चमके
ओटीटी
अब OTT पर भौकाल मचाने आ गई 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
अब ओटीटी पर भौकाल मचाएगी 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
इंडिया
अनंत सिंह को जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
अनंत सिंह को जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
इंडिया
गठबंधन के मॉक पार्लियामेंट में विजय की पार्टी TVK शामिल होगी या नहीं? बड़ा अपडेट
गठबंधन के मॉक पार्लियामेंट में विजय की पार्टी TVK शामिल होगी या नहीं? बड़ा अपडेट
Home Tips
Diwali Fan Cleaning: दीवाली पर पंखा चमकाने का आसान जुगाड़, बिना खोले 2 मिनट में करें साफ
दीवाली पर पंखा चमकाने का आसान जुगाड़, बिना खोले 2 मिनट में करें साफ
शिक्षा
JEE Main Registration 2027: जेईई मेन 2027 में कहां दे पाएंगे परीक्षा, NTA ने लागू किया नियम
JEE Main 2027 में कहां दे पाएंगे परीक्षा, शहर चुनने के लिए NTA ने लागू किया नियम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget