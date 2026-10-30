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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियायमुना में मनोज तिवारी ने लगाई डुबकी तो रिजिजू ने दिया स्विमिंग का चैलेंज, AAP बोली- 'गुमराह कर रहे'

यमुना में मनोज तिवारी ने लगाई डुबकी तो रिजिजू ने दिया स्विमिंग का चैलेंज, AAP बोली- 'गुमराह कर रहे'

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के सोनिया विहार में यमुना में डुबकी लगाकर नदी की सफाई के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की तारीफ की.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 30 Oct 2026 12:08 PM (IST)
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दिल्ली में छठ पूजा से पहले यमुना नदी की सफाई को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने गुरुवार को दिल्ली के सोनिया विहार में यमुना नदी में डुबकी लगाई और तैराकी भी की. उन्होंने नदी की सफाई के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में किए जा रहे काम की तारीफ की. तिवारी के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री और उनके पार्टी सहयोगी किरेन रिजिजू ने दोनों के बीच स्विमिंग प्रतियोगिता कराने का सुझाव दे दिया. वहीं, आम आदमी पार्टी ने यमुना की सफाई को लेकर भाजपा के दावों पर सवाल उठाए हैं.

किरेन रिजिजू ने मनोज तिवारी को दिया स्विमिंग का चैलेंज

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केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मनोज तिवारी का यमुना में डुबकी लगाने वाला वीडियो साझा किया. इसके साथ उन्होंने लिखा, "मनोज जी, क्या आपको नहीं लगता कि यमुना जी का पानी अब काफी साफ हो गया है और इसमें हम दोनों के बीच तैराकी प्रतियोगिता हो सकती है?" रिजिजू की इस पोस्ट के बाद यमुना की सफाई और भाजपा नेताओं के नदी में उतरने को लेकर चर्चा शुरू हो गई.

मनोज तिवारी बोले- यमुना में उतरकर बेहद खुशी हुई

उत्तर-पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने गुरुवार को सोनिया विहार में यमुना नदी में डुबकी लगाई और तैराकी की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नदी की सफाई के लिए किए गए काम से अब उनके लिए यमुना में उतरना संभव हो पाया है. तिवारी ने कहा कि वह यह देखकर बेहद खुश हैं कि नदी की सफाई के लिए काम हुआ है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इसका श्रेय देते हुए कहा कि सरकार का मकसद दिल्ली के लोगों को साफ यमुना देना है.

'पानी में मगरमच्छ हो सकते हैं, लेकिन वे साफ पानी में आते हैं'

मनोज तिवारी ने यमुना की सफाई के काम की तारीफ करते हुए कहा, "यहां जो काम हुआ है, उसकी सराहना हम कैसे नहीं कर सकते? मैं अरविंद केजरीवाल को बताना चाहता हूं कि यह सफाई का संकेत है. यहां पानी में मगरमच्छ हो सकते हैं, लेकिन मगरमच्छ साफ पानी में आते हैं." उन्होंने यह भी कहा कि यमुना में जाने का उनका मकसद लोगों को एक संदेश देना था. वह ऐसा करके अरविंद केजरीवाल को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे.

AAP ने कहा- यमुना का पानी काला और प्रदूषित

दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी ने मनोज तिवारी के दावों को खारिज किया है. पार्टी का कहना है कि उसके कार्यकर्ताओं ने मौके पर जाकर यमुना की स्थिति देखी और नदी की सफाई को लेकर भाजपा के दावों को गलत बताया. AAP के एक कार्यकर्ता ने दावा किया कि जिस जगह मनोज तिवारी ने डुबकी लगाई, वहां का पानी काला और काफी प्रदूषित था. पार्टी कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि मनोज तिवारी यमुना घाट की सफाई के अभियान के दौरान नदी में उतरे थे. उन्होंने नदी का पानी पीने के दावे को भी पूरी तरह गलत बताया.

AAP ने मनोज तिवारी पर लगाया दिखावा करने का आरोप

आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल से आने वाले मनोज तिवारी पर छठ पूजा से पहले दिखावा करने का आरोप लगाया. पार्टी ने भाजपा सांसद को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वह उस जगह यमुना में डुबकी लगाएं, जहां नाले का पानी नदी में गिरता है. इसके साथ ही नदी का पानी पीकर पूरी प्रक्रिया का अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव प्रसारण करें.

AAP ने कहा, "लोगों ने मनोज तिवारी पर भरोसा करके उन्हें सांसद चुना था, लेकिन वह दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं." इस तरह छठ पूजा से पहले यमुना की सफाई को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने-सामने आ गई हैं. जहां भाजपा सांसद नदी की सफाई में सुधार का दावा कर रहे हैं, वहीं AAP ने नदी के पानी को अब भी प्रदूषित बताया है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 30 Oct 2026 12:08 PM (IST)
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