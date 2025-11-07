हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल के खिलाफ चलेगा केस? ED चार्जशीट पर 29 नवंबर को आएगा फैसला

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल के खिलाफ चलेगा केस? ED चार्जशीट पर 29 नवंबर को आएगा फैसला

ED Chargesheet: स्पेशल CBI जज विशाल गोगने ने कहा कि ED की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के निर्देश पर केस फाइल का निरीक्षण करने के बाद अतिरिक्त स्पष्टीकरण और दलीलें पेश की हैं.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 07 Nov 2025 09:56 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को 29 नवंबर, 2025 तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो के स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के निर्देश पर केस फाइल का निरीक्षण करने के बाद अतिरिक्त स्पष्टीकरण और दलीलें पेश की हैं. अदालत अब इस पर अपना आदेश 29 नवंबर, 2025 को सुनाएगी.

ED ने सोनिया-राहुल समेत अन्य को बनाया आरोपी

राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर आदेश टाल दिया था, क्योंकि उसे केस फाइलों की दोबारा जांच जरूरी लगी थी. ED ने इस मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के साथ-साथ सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और कंपनी यंग इंडियन को आरोपी बनाया है.

ईडी ने इस मामले में आरोप लगाया है कि इन नेताओं ने साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया, जो पहले नेशनल हेराल्ड अखबार चलाती थी. जांच एजेंसी के मुताबिक, गांधी परिवार की हिस्सेदारी यंग इंडियन में 76 प्रतिशत है, जिसने कथित रूप से सिर्फ 90 करोड़ रुपये के लोन के बदले एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया.

राउज एवेन्यू कोर्ट में 29 नवंबर को दिन बेहद अहम

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया है. हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच पर कांग्रेस का कहना है कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, जबकि ईडी का दावा है कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है जिसमें फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं. अब सभी की नजरें 29 नवंबर पर टिकी हैं, जब कोर्ट इस पर अपना आदेश सुनाएगी.

Published at : 07 Nov 2025 09:56 PM (IST)
ED National Herald RAHUL GANDHI NEW DELHI SONIA GANDHI
